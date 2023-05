Hace cuatro años, Ciudadanos estaba en la cresta de la ola y afrontaba con unas altísimas expectativas las elecciones de 2019. Pugnaban entonces por ratificarse como la tercera fuerza política en los ayuntamientos aragoneses y en las Cortes de Aragón, pero hoy la foto es bien distinta: hoy en Cs se pelea por sobrevivir. Daniel Pérez Calvo (Barcelona, 1966) era entonces el líder del partido y ahora es uno de los pocos que siguen en el barco y su candidato a la Alcaldía de Zaragoza.

¿Cuánto ha cambiado Ciudadanos en estos cuatro años?

Han cambiado las circunstancias. La esencia de Cs es exactamente la misma. Han cambiado las caras y hemos sufrido un proceso de catarsis por los resultados electorales adversos. Pero mis planteamientos son los mismos que en 2019.

¿Cómo se va a sentir haciendo campaña contra sus excompañeros que ahora están en el PP?

No voy a hacer campaña contra ellos. Yo confrontaré mi discurso con el de Natalia Chueca (PP).

Es evidente la fuga de personas de Cs. ¿Cree que también se ha ido el talento?

No. Sin despreciar el talento que puedan tener estas personas, en Cs no tenemos ningún tipo de déficit de talento. Quizás quien ha dado a entender que no tenía talento en sus filas ha sido el Partido Popular cuando ha acudido supuestamente a buscarlo a Ciudadanos. Me parece un insulto hacia sus afiliados y militantes que tienen talento más que sobrado para estar en sus listas.

¿Pactaría de nuevo con el PP… y con Serrano, Fernández y Herrarte?

Siempre antepondremos el para qué al con quién. Somos un partido que al plantearse los pactos pensamos en lo que es bueno para Zaragoza y con qué socio podremos hacerlo mejor. Estamos perfectamente capacitados para hablar con el PP y con el PSOE. Con quien no pactaré es con los partidos que no me garanticen que no habrá intereses cruzados fuera de Zaragoza. Hablo de Teruel Existe, que a cambio de un asiento en el Pignatelli se podrían perjudicar los intereses de Zaragoza. La ciudad no será moneda de cambio.

¿Cuál es su posición sobre la nueva Romareda?

Después de 20 años mareando la perdiz y seis millones de euros gastados en la redacción de proyectos, la Romareda sigue siendo anacrónica. Está desfasada y obsoleta. Un objetivo de la ciudad se ha convertido en un objetivo claramente electoralista. Parece que los dos grandes partidos han jugado a evitar a que ninguno se pusiera la medalla. Es necesario un consenso total y ahí estará Cs.

¿Está a favor de la línea 2 del tranvía?

Quiero que haya debate. La línea este-oeste es lógica, plantearla entra dentro de la normalidad más absoluta. A partir de ahí, habrá que ver si es sostenible económica y medioambientalmente.

¿Qué más proponen en movilidad?

De forma inmediata, planteamos una auditoría de la red de autobuses urbanos para hacer las líneas más eficientes, mejorar trazados, prolongar trayectos, ampliar las frecuencias de otros o llevar un servicio de transporte a Plaza. Podemos reordenar el transporte rodado de Zaragoza en los primeros 100 días de gobierno. Queremos también que el transporte público sea gratis los fines de semana y que el tranvía funcione los fines de semana hasta la madrugada.

¿Cómo se pagaría?

Ya existe en Montpellier y es totalmente asumible, más aún en el caso de un ayuntamiento que se ha dejado por ejecutar 227 millones de euros de su presuepuesto en los últimos tres años.

¿Qué va a hacer para que Zaragoza sea una ciudad climáticamente neutra en 2030?

Zaragoza debe ser un referente claro de las ‘smart cities’. No nos debe dar miedo el cambio. Debemos huir del cortoplacismo y hacer que los zaragozanos tomen conciencia de lo importante de disfrutar de la ciudad. Hemos puesto el coche en el centro de todo y debemos cambiarlo por el peatón. Necesitamos cambiar el asfalto y el hormigón por zonas verdes y pensar en conceptos como caminos y senderos. Además, queremos facilitar el acceso a las familias para las escuelas de cero a tres años.

¿Todo esto sería más fácil con Natalia Chueca o con Lola Ranera?

Lo podrían asumir las dos. No es un tema de derechas o de izquierdas, sino de sentido común. Insisto en que debemos definir el rumbo de Zaragoza, la ciudad que dejaremos a nuestros hijos. En todos los sentidos, Zaragoza debe ser sostenible en el plano medioambiental, urbanístico e incluso cultural. Los zaragozanos debemos dejar de vivir de espaldas a referentes claros internacionales como el Auditorio de Zaragoza o el teatro Fleta, que está en estado lamentable. Los ciudadanos deben ser más partícipes.

Sara Fernández, de Ciudadanos, era la concejala de Cultura.

Una persona que ahora está en el PP igual se identifica más con sus planteamientos en materia cultural. Pero dejemos clara una cosa: las políticas de Ciudadanos eran políticas del partido al margen de las personas que hayan estado allí. En cualquier caso, yo defiendo la gestión cultural que se ha hecho en Zaragoza desde Cs, que ha traído el Vive Latino, los Premios Feroz o la proyección de las Fiestas del Pilar a toda la ciudad.

Cambia las Cortes por el ayuntamiento, donde la forma de hacer política es muy distinto.

He intentado marcar un estilo de hacer política basado en la sensatez y en la perspectiva. La gestión municipal revierte directamente en el día a día de los ciudadanos, lo que puede generar más tensión. Es algo que planteamos para la limpieza y la seguridad. Queremos ampliar a 1.400 agentes la Policía Local e impulsar un plan de tolerancia cero con la desidia. Quiero una ciudad en permanente estado de revista: que no haya contenedores llenos, aceras levantadas… Esas pequeñas cosas del día a día que no tienen que ver con las grandes obras.

Si no sale como concejal, ¿cuál sería el plan B de Daniel Pérez Calvo?

He vivido la inmensa parte de mi vida fuera de la política. Volvería a mi actividad profesional como comunicador, lo que siempre he hecho. No tendría ningún problema, no hay más 'plan B'. Es lo común en los que somos de Ciudadanos de verdad: no somos gente que conozcamos solo el escaño o el coche oficial.