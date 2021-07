El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se reunirá este jueves con la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, con el objetivo de "reiniciar" el diálogo con el PP y renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque ha censurado que la negociación se inicie con vetos y condiciones.

En una entrevista en TVE, Bolaños se ha definido como "hombre de pactos" al que le gustaría también como nuevo ministro alcanzar acuerdos con otras formaciones, toda vez, ha lamentado, que la ciudadanía "no ha entendido que en una pandemia lo único que teníamos que hacer es salvar vidas y no nos pusiéramos de acuerdo".

Con este espíritu, Bolaños inicia este jueves la ronda con los grupos parlamentarios, con un primera cita con el PP, con el que espera "reiniciar" la relación y al que ha vuelto a tender la mano tiende la mano para renovar el CGPJ, que lleva 960 días bloqueado.

"Es importante que el PP sepa que la Constitución y las leyes hay que cumplirlas", ha reiterado el ministro que sostiene que la postura del Ejecutivo es basar esa renovación en la ley actual que, con más de 30 años de vigencia, ha servido en otras ocasiones.

Un modelo, ha recordado "absolutamente constitucional, que respeta el Estado de Derecho y en el que el 60 % de sus miembros son jueces".

"Ese modelo ha servido y ahora tiene que servir también", ha considerado Bolaños que apunta que el clima de diálogo es "favorable"

No obstante, ha considerado que "no es una buena manera de dialogar poner condiciones", en alusión a los requisitos del PP para renovar el órgano de Gobierno de los jueces.

Entre ellos, que el Ejecutivo renuncie al nombramiento como vocal del juez José Ricardo de Prada.

"No creo que en este momento sea prudente hablar de nombres. Los vetos personales no llevan a ninguna parte", ha zanjado.

No entiende al PP

Pero lo que a Bolaños más le "cuesta entender" es que al PP no le "sirva" el modelo que ha funcionado hasta ahora y que "justifique" el bloqueo en esa cuestión. "Espero que sean conscientes de que hay que prestigiar ahora más que nunca el Poder Judicial y el órgano de gobierno de los jueces", ha añadido.

Así, y preguntado por las condiciones de los populares, el titular de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha dejado claro que poner "condiciones sine qua non" no le parece "una buena manera de iniciar un diálogo".

"Yo estoy dispuesto a sentarme en esa mesa con el grupo popular y vamos a buscar cuáles son las fórmulas. Lo esencial es que busquemos un acuerdo y lo hagamos para garantizar la independencia del Poder Judicial. Garantizando y prestigiándolo será fácil que nos encontremos", ha explicado.

En este contexto, tras ser preguntado sobre si renunciarían a que el juez José Ricardo de Prada formase parte del nuevo Consejo, Bolaños ha respondido que no es "prudente hablar de nombres propios en este momento".

Lo que toca, ha argumentado, es buscar a los "20 mejores vocales" en un trabajo compartido entre el Gobierno y el PP. "No me siento cómodo hablando de nombres propios en ningún sentido. Los vetos personales no llevan a ninguna parte, pero no veo que sea muy prudente hablar de nombres propios", ha zanjado.

El PP, contra Sánchez

En este sentido, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha recalcado este miércoles al Gobierno que la Unión Europea pide reforzar la independencia judicial y ha responsabilizado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, del bloqueo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva más de dos años y medio caducado.

Así se ha pronunciado después de que la Comisión Europea -en su segunda evaluación anual sobre el Estado de derecho e los países de la UE- haya instado de nuevo a España a superar la situación de bloqueo en la renovación del CGPJ como uno de los principales retos que enfrenta el país, una renovación que Bruselas insiste en que debe ser elegida por los jueces para cumplir los estándares europeos.

En una entrevista en TVE, el dirigente del PP ha subrayado que la Unión Europea ha sido "muy clara" y ha agregado que ése es además el "planteamiento de base" del Partido Popular. "Sí o sí hay que avanzar en ese reforzamiento de la independencia judicial, Pedro Sánchez lo sabe y además se lo están diciendo en Bruselas", ha apostillado.

En este sentido, ha recordado que "las cartas están encima de la mesa y boca arriba" y ha añadido que el Ejecutivo no puede dedicarse a "acusar al PP de bloqueo" cuando "el que realmente bloquea es Pedro Sánchez, que no quiere avanzar en ese reforzamiento de la independencia judicial".

"Si el señor Sánchez quiere, mañana mismo se puede avanzar en la renovación de los órganos constitucionales pero nuestras condiciones están muy claras y las ha planteado el propio Pablo Casado a Pedro Sánchez cuando le ha llamado y también en la sede de la soberanía nacional", ha avisado.

Montesinos ha recordado que su formación pide "avanzar en el reforzamiento de la independencia judicial como así ha planteado ayer mismo Bruselas".

"Nosotros nos mantenemos donde estábamos. Si quiere Pedro Sánchez, mañana mismo se desbloquea la situación, pero hay que avanzar en el reforzamiento de la independencia judicial. Los jueces tienen que elegir a los jueces", ha aseverado.

Montesinos ha recordado que la última vez que hablaron Pedro Sánchez y Pablo Casado fue por la crisis diplomática con Marruecos, a instancias de una llamada del líder del PP. Según ha añadido, el presidente del Gobierno le trasladó entonces que le iba a mantener informado de esa crisis pero "no ha vuelto a llamar al líder de la oposición".

También ha criticado que el Gobierno dedique las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros a "atacar" al primer partido de la oposición y ha dicho que, mientras tanto, su formación ha planteado acuerdos de Estado.