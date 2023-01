La crisis de Castilla y León a cuenta del aborto también ha dejado rasguños dentro de Vox. La sensación en la dirección de Santiago Abascal con respecto a su socio de Gobierno es de empate. “No hemos ganado pero tampoco hemos perdido. Y el PP no ha sabido gestionarlo”, resume un dirigente de peso. Al final Vox tuvo que asumir el planteamiento del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. No habrá un protocolo actualizado para las mujeres embarazadas en general, ni para las que decidan interrumpir su embarazo en particular.