La fiscalía del Tribunal Supremo se ha mostrado muy crítica con la segunda sentencia dictada contra los que eran miembros de la Mesa del Parlament bajo la presidencia de Carme Forcadell por desobedecer al Tribunal Constitucional al tramitar las leyes que servirían de andamiaje para una futura república catalana tras el 1-O. En su recurso considera que las penas impuestas fueron "irrisorias" y "resulta grotesco" y "escandaloso" que una conduzca semejante se salde con tal castigo.

El Tribunal Superior de Justícia de Cataluña condenó a los miembros de JxSí en la Mesa del Parlament en 2017 Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó a cuatro meses de inhabilitación y multa de 1.200 euros, penas sensiblemente menores que las incluidas en la primera sentencia anulada por el Tribunal Supremo, que eran de 20 meses de inhabilitación y a pagar una multa de 30.000 euros. La rebaja fue justificada por el TSJC en que los jueces aplican la atenuante de dilaciones indebidas en el proceso.

En el recurso se afirma que "la imposición de una cuota diaria de 20 euros a una multa de dos meses (propia de un delito leve y que se alcanza por la improcedente aplicación de la atenuante cualificada de dilaciones indebidas) determina una sanción pecuniaria final de 1.200 euros, la cual es absolutamente irrisoria con relación a la gravedad objetiva de los hechos objeto del procedimiento".

A continuación recuerda que se trata de una "desobediencia contumaz y reiterada a las resoluciones suspensivas del TC, más que desobedecido denostado, burla del sistema constitucional, permitiendo la aprobación de los textos normativos con los que se dio apariencia de legalidad al sedicioso referéndum del 1-O aprobación de las Leyes de Transitoriedad y proclamación de independencia, desgajando de España una parte de su territorio".

Ve "grotesca" la pena fina por "un episodio que permitió como génesis y embrión la apertura de un proceso que puso en jaque la vigencia en Cataluña de la Constitución"

La Constitución en jaque

La impugnación de 33 páginas compara esa condena con la que recae en el conductor de un vehículo de motor o ciclomotor que conduce sin licencia, lo que "puede ser castigado con una pena de multa de 12 a 24 meses, de modo que, si se le aplicase la mínima, con una cuota diaria de 5 euros estaríamos ante una final sanción de 1.800 euros. Los términos de dicha comparación son escandalosos. Resulta grotesco que la pena final de un episodio que permitió como génesis y embrión la apertura de un proceso que puso en jaque la vigencia en Cataluña de la Constitución y la integridad territorial de España, propiciado a través de un alzamiento violento contra el orden constitucional, termine con una pena de 1.200 euros".

Añade que "la apariencia de legalidad permitiendo la votación de leyes inconstitucionales configuró la desobediencia estudiada cuya pena se difumina" y también es muy crítica con la sentencia, al considerar que no incluye ninguna explicación de por qué se impone una multa "tan exigua" en función de la capacidad económica de los condenados, que es el criterio según el que se suele fijar esta sanción.

Además, compara la multa con la impuesta en la sentencia del 'procés' a los miembros del Govern condenados únicamente por desobediencia: Meritxell Borràs, Santi Vila y Carles Mundó, a los que se impuso una multa de 10 meses, con una cuota diaria de 200 euros; la de Joan Josep Nuet por el mismo delito, cuya multa fue de 4 meses, con cuota diaria de 100 euros, e incluso la anterior dictada por el propio TSJC para los mismos miembros de la Mesa, cantidad por la aboga el ministerio público en el recurso.

Inhabilitación

La fiscalía también reclama que el Supremo retire de la sentencia la mención que hace el tribunal a que “para el cumplimiento de la pena de inhabilitación especial es de abono el tiempo sufrido de privación del derecho de poder concurrir a procesos electorales", ya que considera que "la Sala confunde la naturaleza jurídica de la pena de inhabilitación especial con la de la causa de ineligibilidad prevenida en el artítculo 6.2 de la ley de régimen electoral (LOREG).

"Una cosa es la pena, basada en la culpabilidad por haber cometido un delito y otra las consecuencias sectoriales que la condena, definitiva o firme por determinados delitos tengan asociados en leyes administrativas fundamentalmente. El condenado por delito contra Instituciones del Estado incurre en una causa de inelegibilidad que pretende fortalecer la democracia excluyendo de los cargos electivos a los que se burlan del orden constitucional", explica la fiscalía.

Añade que "los cargos y empleos públicos afectados por la pena de inhabilitación especial del artículo 42 del Código Penal son todos, incluidos los no electivos" y justo por eso "no puede compensarse el periodo de ineligibilidad determinado por la Junta Electoral con la extensión de una pena que abarca todos los cargos públicos incluidos los no electivos y los que pudieran obtenerse durante el tiempo de la condena".