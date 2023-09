"Sigo pensando que un Gobierno en solitario era lo más adecuado, pero no fue posible", ha dicho Fernando López Miras, candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno de la Región de Murcia, durante su comparecencia en la primera sesión del que es su segundo debate de investidura.

Tras lograr un acuerdo con Vox, el líder del PP murciano se ha comprometido a gobernar "para todos desde la moderación y la centralidad", como siempre ha hecho, ha dicho, tras reconocer que "forjar un pacto nunca es sencillo y siempre exige concesiones".

Este pacto con los de Abascal está sujeto a dos pilares, "libertad e igualdad". En concreto, ha adelantado que se refuerza su compromiso con la familia, con especial atención en los mayores y en los jóvenes.

"Aún hay mucho por hacer mientras una sola mujer en la Región de Murcia se sienta intimidada, amenazada o maltratada por su pareja o ex pareja"

Ante los diputados de Vox, que se niegan a hablar la violencia de género, el líder popular ha dicho que "esta batalla contra la violencia machista la debemos dar todos juntos porque aún hay mucho por hacer mientras una sola mujer en la Región de Murcia se sienta intimidada, amenazada o maltratada por su pareja o ex pareja". Y ha añadido: "En la lucha contra la violencia de género tenemos que ir todos de la mano. No podemos retroceder. Se lo debemos a ellas y nos lo debemos todos como sociedad; porque ese es el camino para conseguir una Región de Murcia más justa, más igualitaria para el millón y medio de murcianos". En el acuerdo programático firmado ayer, sin embargo, no se menciona el concepto, si bien sí que se habla de la violencia contra las mujeres, hombres, niños y mayores.

Sobre el Mar Menor, el tema más espinoso del pacto entre PP y Vox, López Miras ha dicho que "nuestra región no sería mejor si no blindamos y protegemos" la laguna salada. Por eso ha aprovechado para hacer un llamamiento al resto de la Cámara "a unirse en este propósito", ya que esta "debería ser una causa común".

Educación y Juventud

El candidato ha anunciado que su Ejecutivo desarrollará una Estrategia por la Educación en la Región de Murcia "basada en la libertad de las familias; en el valor del esfuerzo, del mérito y del trabajo de los alumnos; en el prestigio social que deben ostentar nuestros docentes; en dar respuesta a las necesidades de formación que demande el tejido productivo de nuestra región; y en la modernización de nuestras infraestructuras educativas".

Asimismo, ha adelantado que desarrollarán un Pacto Intergeneracional por la Juventud que abra las puertas al futuro de la Región de Murcia. "Debemos contar con quienes van a protagonizarlo: con una generación que tiene todo el derecho a exigir de la administración que facilite su desarrollo personal y profesional". Las medidas estarán encaminadas a favorecer su emancipación, la inserción en el mundo laboral, el acceso a la vivienda tanto en propiedad como de alquiler, el respaldo financiero a los jóvenes emprendedores para que consigan sacar adelante sus proyectos y el retorno del talento, enumeró el candidato.

Igualdad de los españoles

López Miras dedicó la parte final de su discurso a la situación que se vive a nivel nacional con las negociaciones de investidura del PSOE con partidos independentistas. Por esta razón, además, ha señalado a los grupos de la oposición que "su labor es hacer oposición al Gobierno, no a los ciudadanos de la Región de Murcia".

"Que Pedro Sánchez pueda seguir siendo el inquilino de la Moncloa va a tener un alto coste para todos"

Para él, la Comunidad debe tener una "voz firme" porque no se puede "aceptar que haya autonomías a las que se otorgue un estatus 'nacional' en perjuicio de aquellas a las que se condena a un menor desarrollo, a una menor financiación, a una limitación de su capacidad de crecimiento, que haya quien se otorga la capacidad de decidir por todos desde la minoría, que se contemple siquiera la opción de discriminar a unos españoles frente a otros, o de negociar una amnistía que no cabe en la Constitución, es inaceptable".

Y dicho abiertamente que el hecho de que "Pedro Sánchez pueda seguir siendo el inquilino de la Moncloa va a tener un alto coste para todos, sobre todo para nosotros, los que vivimos en la Región de Murcia, porque su único asidero son aquellos partidos minoritarios que quieren destruir nuestro modelo de país".

Así ha sido la comparecencia íntegra de Miras durante la primera sesión del debate de investidura de la Región.

La segunda sesión del debate, mañana

Mañana la sesión se reanudará a partir de las 9.30 horas con la intervención de los representantes de los cuatro grupos parlamentarios por un tiempo máximo de 30 minutos.

Tras el turno de réplica, López Miras podrá contestar por un tiempo máximo de 90 minutos. Y seguidamente, se procederá al turno de fijación de posiciones por parte de los grupos, por un tiempo máximo de 10 minutos cada uno.

El debate lo cerrará el candidato con una intervención final por un tiempo máximo de 20 minutos. A continuación, se procederá a la votación, que será nominal y pública, por llamamiento. De esta forma, se espera que, más de tres meses después de las elecciones autonómicas celebradas el 28 de mayo, López Miras sea investido de nuevo presidente regional por mayoría absoluta y forme un nuevo Gobierno de coalición.