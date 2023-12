El PP de Alberto Núñez Feijóo no quiere sentarse a negociar con Pedro Sánchez la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si antes no ha cambiado la ley para dar más poder a los jueces. Los nuevos vocales, según insisten fuentes de la dirección de los populares, tienen que ser seleccionados ya con la norma modificada. En un primer momento Feijóo aceptó que la renovación se hiciera con la ley vigente y le bastaba tener el compromiso de que la norma se cambiaría seguidamente, pero en mayo, en la campaña de las elecciones autonómicas y locales, ya elevó la exigencia. Este lunes, cuando el CGPJ cumplió justo su quinto año con el mandato caducado después de cinco años de bloqueo del PP, el partido conservador se reafirmó en esa posición.

"Sería incomprensible para nuestro electorado", admiten fuentes de la dirección del partido conservador

La Comisión Europea lleva años sacando la tarjeta roja a España por esta anomalía democrática y reclama la actualización del poder judicial cuanto antes y que, después, se reforme el sistema de elección. No es una exigencia de Bruselas modificar la ley antes.

El PP ve complicado cualquier acercamiento a Sánchez en un momento en el que el Gobierno de coalición está impulsando una amnistía del 'procés'. "Sería incomprensible para nuestro electorado", admiten fuentes de la dirección que creen que la falta de entendimiento con el PSOE en este tema no les pasa factura.

Los miembros del CGPJ llevan 10 años en su puesto, el doble de lo que tendrían que haber estado. El poder judicial actual fue elegido en 2013 cuando Mariano Rajoy (PP) tenía mayoría absoluta. Los populares plantean una reforma para reforzar "la independencia de los jueces" y que 12 de los 20 vocales sean elegidos por los propios jueces. El sistema que está en vigor supone que el Congreso y Senado escoge a los 20 vocales, aunque una parte (los 12 de extracción judicial) proceden de una lista elaborada por el CGPJ. La selección sale adelante por mayoría reforzada (210 escaños), de manera que el PP y el PSOE son los que se tienen que poner de acuerdo.

El nuevo portavoz del PP, Borja Sémper, dijo este lunes en una rueda de prensa tras el comité de dirección que, si el jefe del Ejecutivo "ha hecho a Junts una amnistía a la carta porque necesita siete votos [para su investidura]", Sánchez puede cambiar la ley del CGPJ si se lo piden los conservadores. "¿Por qué el PP, con 137 escaños y ganador de las elecciones, no puede reclamar también que la elección responda a lo que nosotros creemos y también la Unión Europea?", se preguntó Sémper. "No vamos a poner al zorro a controlar las gallinas, queremos que no haya zorro controlando el gallinero", afirmó el portavoz obviando que su partido (con la colaboración del PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba) lo renovó con la ley actual en 2013 y también ha estado a punto de hacerlo en diversas ocasiones con esa misma norma.

El 'whatsapp' de Cosidó

La primera vez, a finales de 2018, con Pablo Casado de presidente del PP y Sánchez ya en la Moncloa. Entonces, los populares también tenían cerrado el pacto con el PSOE, pero la publicación en prensa de un 'whatsapp' del entonces portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó, dinamitó todo. Es el episodio en el que Cosidó se jacta del acuerdo y de que iban a "controlar" la "sala segunda [del Tribunal Supremo] por detrás", en referencia a Manuel Marchena (que ya presidía esa sala desde hacía cuatro años). El pacto incluía que Marchena fuera el presidente del CGPJ.

Con Feijóo de líder del PP también se ha estado a punto de cerrar la renovación del poder judicial con la norma vigente en octubre del año pasado, pero todo saltó por los aires porque se supo que el PSOE estaba hablando en paralelo con ERC para derogar la sedición y reformar la malversación, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, alzó la voz en contra de cualquier acuerdo con los socialistas en esa materia.

Ahora los populares exigen de nuevo cambiar la norma. "Si esto se acepta nosotros podemos hablar, en caso contrario, no", recalcó Sémper, que argumentó que la posición del PP ha quedado reforzada tras las "tropelías" del Gobierno, al que acusan intentar controlar la justicia.