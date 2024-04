Podemos agita el 'lawfare' y reprocha a Sánchez no haberlo condenado con el "acoso" a Pablo Iglesias e Irene Montero

Podemos muestra su apoyo a Pedro Sánchez pero no se ahorra los reproches, después de que haya suspendido su agenda hasta el lunes para "reflexionar" sobre su continuidad o no en la Presidencia del Gobierno. La secretaria general del partido, Ione Belarra, ha expresado su "solidaridad" ante lo que considera un ataque de "lawfare", pero aprovecha para recriminar al presidente -sin citarle- su inacción cuando "acosaron" a Pablo Iglesias e Irene Montero cuando eran vicepresidente y ministra del Gobierno, respectivamente.

El propio Iglesias, la voz con más ascendencia dentro del partido, se ha pronunciado sobre este asunto para reprochar a Sánchez que no le apoyase ante el "acoso mediático" que sufrió. "Al presidente quizá le pese no haber hecho nada cuando acosaban a sus compañeros", ha deslizado en una entrevista en Cadena Ser, donde ha señado directamente a Sánchez: "El presidente entonces debería haber dicho algo. El lawafare no solo es negativo cuando actúa contra el PSOE y contra Pedro Sánchez, también lo es cuando actúa contra Podemos o contra el independentismo", ha defendido. "Ojalá hubiera entendido esto antes el PSOE".

"Nos han machacado y convertido en una fuerza muy débil, pero estaba claro que no se iban a conformar con nosotros" Pablo Iglesias

En este sentido, ha señalado que "cuando me preguntan por qué no vuelvo a la política como cargo público respondo que porque tengo tres hijos y no me puedo defender como cargo público", argumentando que "ahora sí me puedo defender" desde su nueva empresa, la plataforma de difusión canal red. En este sentido, ha admitido que "a nosotros -en referencia a Podemos- nos han machacado y convertido en una fuerza muy débil, pero estaba claro que no se iban a conformar con nosoros".

"EMPATÍA" DE PODEMOS

El mensaje va en la misma línea que el lanzado por Belarra. "Nuestra solidaridad y empatía con el presidente Sánchez", ha comenzado en un mensaje publicado en la red social X. "En Podemos sabemos bien qué significa el lawfare y la persecución mediática. Teníamos que haberles parado los pies cuando acosaron al vicepresidente y a una ministra del gobierno en su propia casa", defendía, denunciando así la pasividad de los socialistas con las concentraciones de grupos de derechas que se produjeron en el chalet de Iglesias y Montero en Galapagar.

El partido rescata ahora el debate del lawfare, que ha defendido desde su llegada a la política, por la que un supuesto entramado de intereses mediáticos y judiciales, que vinculan siempre a la derecha, interfiere intencionadamene en la política española.

Uno de los casos más relevantes que denunciaron fue el de la exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, que tuvo que salir de las listas a las generales en 2015 tras la denncia del exjuez Salvador Alba, que ahora cumple condena por prevaricación y que ha sido expulsado de la carrera judicial. Otro de los casos que han esgrimido es el de la exvicepresidenta valenciana Mónica Oltra, que dimitió tras su imputación y cuya causa fue después archivada.

En su mensaje, Belarra también defendía que "aun así, nosotras pensamos que siempre es el momento de defender la democracia, a pesar del alto precio que supone". "O la democracia se impone o ganan los reaccionarios", continuaba, antes de poner en tela de juicio el sistema judicial y el papel de la prensa: "La democratización del poder judicial y de los medios de comunicación es una urgencia democrática", apuntaba, insistiendo así en dos medidas que Podemos ha venido defendiendo, como es la rebaja de las mayorías para elegir a la cúpula de los jueces o las reformas que han propuesto para los medios de comunicación.

Sobre este asunto, el partido planteó un cambio en el sistema de publicidad institucional -procedente del erario público- que no esté basado en la audiencia sino en otros criterios, además de pedir la obligación de los directivos y accionsitas de los medios de publicar su vinculación con empresas. :