El Congreso cita a Prohens en la comisión mascarillas tras la comparecencia de Armengol

Hace una semana, Francina Armengol compareció en la comisión del Congreso sobre las compra de mascarillas en la pandemia. La presidenta de la Cámara Baja no descartó que en algún momento hablase con Koldo García, el exasesor de José Luis Ábalos por la compra de mascarillas por parte del Ejecutivo que lideraba entonces a la empresa que está siendo investigada. No obstante, lo que sí dejó claro es que es el actual Govern que dirije Marga Prohens el que dejó caducar la reclamación hecha a esta empresa porque las mascarillas no cumplían los requisitos pactados. Ahora, el PSOE y Sumar han citado a Prohens y a varios miembros de su Ejecutivo para que den explicaciones.

Será el próximo lunes 27 de mayo, a las 18:00 horas, cuando la líder popular balear deba desfilar por el Congreso. Antes lo harán el director general del IB-Salut, Javier Ureña, a las 11:30, y la consellera de Presidencia, Antònia Maria, a las 15:00 horas.

Dado que ninguno de los tres estaba en el Govern de baleares en 2020, cuando se compró casi un millón y medio de mascarillas por un total de 3,7 millones de euros a Soluciones de Gestión de casi millón, los interrogatorios girarán en torno a qué pasó con la reclamación, ahora caducada, que inició el Ejecutivo de Armengol contra esta empresa por un valor de 2,6 millones de euros. Fue la propia presidenta del Congreso la que señaló hace una semana a Prohens: "Quien deja esa reclamación parada es el Gobierno actual".

Los antecedentes

Armengol recordó en su comparecencia que las mascarillas adquiridas a Soluciones de Gestión no eran de mala calidad, sino que eran de una calidad inferior a la que se había pagado. No obstante, esas mascarillas se seguían pudiendo utilizar para "uso civil", que era para lo que lo adquirió el Govern de Armengol. Así, según detalló, conservaron las mascarillas durante varios años para asegurarse de tener un stock suficiente y en el verano de 2023, aún dentro del plazo marcado por la ley, reclamaron parte del importe de las mascarillas.

Tanto Armengol como su 'exnúmero dos' en Baleares, Iago Negueruela, defendieron que en el traspaso de gobierno que tuvo lugar a comienzos de julio de 2023 se informó al equipo de Prohens de todas las reclamaciones que estaban abiertas. Sin embargo, el nuevo Ejecutivo dejó caducar la reclamación.