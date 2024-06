Vox presiona al Rey para que se manifieste contra la amnistía: "Los españoles se sienten abandonados"

La ley de amnistía se ha publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado firmada por el rey Felipe VI, como establece la Constitución. Pocas horas después, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha asegurado que los españoles se "sienten abandonados" por el monarca en la lucha contra la medida de gracia y ha pedido que actúe contra la norma, aunque no ha querido explicar cuál debería ser esa respuesta que le exigen. Sin embargo, fuentes de la formación ultra señalan que Felipe VI debería manifestarse en un discurso como el que dio el 3 de octubre de 2017, tras la declaración unilateral de independencia de Catalunya. Algo impensable, ya que la Constitución recoge que cualquier acto del monarca debe estar refrendado por el Gobierno.

"Es el momento de que las instituciones hagan un esfuerzo por resistir el golpe, por defender a los españoles, por defender la unidad nacional y la igualdad de todos los españoles ante la ley. También los jueces y también el Rey, que ha sido obligado a firmar una ley que deslegitima el discurso que pronunció el 3 de octubre de 2017", ha sentenciado Millán en la sala de prensa del Congreso. A renglón seguido, ha incidido en que los españoles se sienten "abandonados por todas las instituciones".

No obstante, Millán ha intentado evitar dar una orden directa al monarca sobre cuál debería ser su respuesta ante la aprobación de la amnistía. Preguntada sobre si Felipe VI debería haberse negado a firmar la ley, la portavoz de Vox ha reconocido que no se le puede pedir algo que no puede hacer, pero no ha cejado en su empeño de apelar al Rey: "Lo que pedimos es una respuesta por parte de las instituciones, por parte de los jueces, por parte de la Corona y por parte de todos los demás, porque los españoles se sienten abandonados".

Incumplir la Constitución

Fuentes de Vox plantean que Felipe VI debería dar un discurso como el que dio el 3 de octubre de 2017 para mostrar su oposición a la amnistía. En aquella ocasión, el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dio su visto bueno al texto que después leyó el monarca. Según el artículo 64 de la Constitución, "los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes". Así, pedir a Felipe VI que se pronuncie en contra de la medida de gracia es casi un llamamiento a incumplir la Carta Magna, ya que sería sin el beneplácito del Ejecutivo.

Aun así, Millán ha insistido en media decena de ocasiones en que todas las instituciones "cumplan con su deber de preservar la unidad nacional y defender la igualdad de los españoles ante la ley". En lo referente a los jueces, ha pedido que cumplan con su juramento de lealtad a la Constitución y no apliquen la norma, pese a que en este momento está aprobada y en vigor. Tendrá que ser el Tribunal Constitucional o el Tribunal Superior de Justicia de Europa quien dictamine lo contrario.