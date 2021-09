​​​​​​​El Ayuntamiento de Zaragoza ha preparado una amplia y descentralizada programación cultural del Pilar 21 con más de 250 actos que se celebrarán en unos 50 espacios repartidos por toda la ciudad. Todas las actividades serán aforadas y con reserva previa de entrada, y en todo momento se seguirán las medidas de prevención y seguridad marcadas por las autoridades sanitarias.

La programación, que se desarrollará del 9 al 17 de octubre, cuenta con más de 130 propuestas multidisciplinares para todos los públicos, 74 actividades para el público infantil, 34 actuaciones de jotas en la plaza del Pilar y 13 actos de ocio alternativo juvenil. La Comparsa de Gigantes y Cabezudos, así como el Tragachicos, recorrerán espacios y equipamientos municipales de un total de once distritos de la ciudad, en dos circuitos independientes.

Para toda la programación se pondrá a disposición de los ciudadanos cerca de 100.000 entradas gratuitas, salvo algunas excepciones. Habrá 29.260 para conciertos, 9.900 para jotas, 7.200 para diversas disciplinas artísticas, 44.792 para actividades infantiles y 6.218 para ocio juvenil alternativo. Datos a los que habrá que sumar, por un lado, el público que pase por otros equipamientos municipales con programación propia como son el Auditorio, los teatros o los centros cívicos; por otra parte, todos los que se acerquen a disfrutar de propuestas de ocio como el Recinto Ferial o la Muestra de Artesanía y Agroalimentaria Aragonesa; y, por último, los 20.000 oferentes que pasen por la Ofrenda de Flores y los 1.200 de la Ofrenda de Frutos.

La vicealcaldesa Sara Fernández ha indicado este lunes en la presentación de la programación cultural que las entradas se podrán reservar "de forma escalonada", cuando se acerque la fecha de la actuación en cuestión. Las primeras que se podrán reservar serán las de las citas musicales, pero todavía no hay un calendario cerrado al respecto, ha dicho Fernández. Las entradas se podrán reservar en la web municipal y en la de Ibercaja.

Entre las propuestas en espacios y plazas al aire libre se podrá disfrutar de más de 30 citas musicales, por las que pasarán más de un centenar de grupos, solistas y músicos; y de cerca de 40 espectáculos de diversas disciplinas artísticas: teatro, danza, humor, circo…

Grandes escenarios musicales

Las grandes citas musicales organizadas por el Ayuntamiento de Zaragoza se distribuirán en cuatro espacios al aire libre. En la zona de la Expo, en la explanada de la Noria Siria, se llevarán los conciertos realizados con las radios que tradicionalmente se realizaban en la plaza del Pilar. Con capacidad para 4.000 personas, entrada gratuita y hora de inicio en las 21.30 horas, por allí pasarán, gracias a Los40 y Los40 Classic, Bombai (9 octubre), Independance (10 de octubre), Pignoise (11 octubre) y DVicio (12 de octubre).

En el Jardín de Invierno, del parque José Antonio Labordeta, entrarán cada noche 950 personas en una programación que incluye dos festivales: Slap! Festival (día 9) y Zgz Psych Fest (día 11), así como conciertos el resto de jornadas hasta el 16 de octubre, con Jorge Drexler, R de Rumba & Porcel, María Arnal y Marcel Bagés, Idopie, Pongo, Baiuca, Calavera, Dani, Zenet, Mabuse, Anthony Joseph…

La música también se podrá disfrutar en la plaza de San Bruno (aforo de 250 personas) del 9 al 17 de octubre y de forma gratuita, con nombres como Lina Raül Refree, Eliseo Parra, Rodrigo Cuevas, Joaquín Pardinilla, Eduardo Paz, La Perla, Ixeya, El Naán, O´Carolan… Del mismo modo que ocurrirá, del 9 al 16 de octubre, en los Jardines de Tosos, con aforo para 240 personas, y que los nueve días contará con actuaciones de la portuguesa Luisa Sobral, Biznaga, Lady Banana, Albanu, Ghetto Kumbe, Fuego en las tablas, María Terremoto y Arturo Jiménez, Los Reyes de la Rumba, Los Estanques o Combo Paraíso, entre otros.

Jotas, humor, magia, danza y artes circenses

Otros seis grandes escenarios repartidos por la ciudad acogerán actuaciones de carácter gratuito y de diversas disciplinas musicales, artísticas y de folclore. Sin duda, el más apegado a la tradición de estos días es el Escenario de las Jotas, en la plaza del Pilar, junto a la Fuente de Goya, para el que habrá un aforo de 900 plazas por sesión en siete jornadas.

La jota subirá al escenario el domingo 10 de octubre, por la mañana con El Cachirulo, Blasón Aragonés, Nobleza Baturra y Estampa Baturra, y por la tarde con Blasón Aragonés, Aires de Albada y Sentimiento Andaluz. Las escuelas seguirán el día 11 con la sesión de mañana del Grupo Folclórico Zierzo, El Pilar, Raíces de Aragón y Semblante Aragonés, y por la tarde subirán Antología Aragonesa, El Pilar, Raíces de Aragón y Grupo Folclórico Extremeño. El martes 12 de octubre las dos sesiones son por la tarde: a las 17.00 horas los ganadores del Certamen de Jotas del Pilar, y a las 20.30 horas Nacho del Río y Beatriz Bernad con 'Mi corazón dice, dice'.

La cita con la jota regresará el 14 de octubre por la tarde con El Rengue (Casa de Teruel), Xinglar y Estampa Baturra; el día 15 por la tarde con Grupo Folklórico Zierzo, Baluarte Aragonés y Semblante Aragonés; el 16 con sesión de mañana (La Fiera, Alma de Aragón, D’Aragón y Reina de la Hispanidad) y tarde (L’Ausin, D’Aragón, Danzar y Nostalgia Andaluza con Esencia Flamenca); y el domingo 17 cerrarán este escenario por la mañana Aragonesa, Reina de la y La Fiera.

Por otro lado, en la Cúpula Geodésica de La Granja en San José, del 9 al 17 de octubre, gratuito y con aforo para 300 personas de aforo, estarán las bandas de música, como la Banda del Canal, Las Canteras, la Banda Club Social, Dixie Rue del Percebe o las uniones musicales de La Almozara, Miralbueno, Delicias, Picarral y Arrabal.

Mientras, las artes circenses desplegarán su magia en la Estación del Norte (250 plazas) del 9 al 13, con David Moreno y Cristina Calleja, Les Espectacles del 23, Kanbaiota Troup y Nuc, y el día 15 con Bivouac y el día 16 con Cirk about it. El teatro de calle llenará la plaza del Justicia (200 entradas gratuitas por sesión) del 9 al 16 de octubre con obras como 'Love, love, love', 'Asteroide', 'Muertos de risa', 'Mr. Blue Sky', 'Amenaza en la Plaza', 'Rojo estándar' y 'El gran final'.

Por su parte, la danza y la magia tendrán su sitio en el Centro de Historias (300 personas de aforo), del 10 al 16 de octubre con la magia de Rubén, Díaz, Mago Álvaro, Javi El Mago, y Luis Macías y Didak, y la danza de Miguel Ángel Berna, Visitants, Marea Danza, Rocío Vera, Tarde o Temprano Danza o Kukai Dantza. Y el humor estará en la ribera del Ebro, en el Anfiteatro Náutico, con 150 entradas de acceso gratuito, donde pasarán durante seis jornadas nombres destacados como Pepe Viyuela con su obra 'Encerrona', o Titánicas Company con 'Hoy me sacan de paseo', Marcel Gros con 'Particular', Tortel Polltrona con 'Post Classic', Leandre con 'Fly me to the moon' y Teatro Indigesto con 'Indigestos al escenario'.

Habrá cabezudos, Río y Juego y Tragachicos

El público infantil y familiar tendrá cinco grandes actividades. El Espacio Río y Juego en el Frente Fluvial de la zona Expo, con 1.500 plazas en cada turno (mañana y tarde), se reconvierte para seguir siendo el centro neurálgico de la diversión para los más pequeños de la casa. La cita es del 10 al 13 y del 16 al 17 de octubre, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Por otro lado, el teatro de títeres en el Parque de las Marionetas estará del 9 al 13 de octubre de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y ofrecerá actuaciones en sus diversas carpas y escenarios para 1.310 (mañana) y 1.680 personas (tarde). Asimismo, podrán disfrutar del escenario de Teatro Arbolé en la plaza de Los Sitios con los Títeres de Cachiporra, con 116 plazas por función, con 50 pases entre el viernes 8 y el domingo 17 de octubre.

Pero lo que más ilusión les hará será reencontrarse con El Morico, La Pilara, La Forana o El Berrugón. Zaragoza Cultural ha diseñado dos circuitos independientes por diferentes distritos de la ciudad. Por un lado, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos realizará, en equipamientos deportivos de los barrios, espectáculos de 30 minutos adaptados a las condiciones de aforo y situación sanitaria. Así, el 10 de octubre llegarán al CDM Siglo XXI, en el Actur, con dos pases de mañana, en cada uno para 1.620 personas. El lunes 11 les recibirán en dos pases de mañana, 178 personas por turno, en el PDM Ciudad de Zaragoza, en Las Delicias. El 13, 14 y 15 las citas serán por la tarde, en San José, en el CDM La Granja (256 personas por pase); en Santa Isabel, en el PDM Fernando Escartín (195 personas por pase); y en el CDM Monzalbarba (378 personas por pase), respectivamente. Y cerrarán esta gira por los barrios el sábado 16 en el PDM Valdefierro (298 entradas por sesión) y el domingo 17 en el CDM Torrero (96 personas por pase), en sesiones de mañana.

Y, por otra parte, el Tragachicos se irá instalando cada día en un espacio diferente de la ciudad. Del 9 al 17 de octubre, el mítico gigante con cachirulo pasará por: Miralbueno, en el parque de Vistabella; Delicias, parque Delicias entrada por Duquesa Villahermosa; San José en la plaza Mayor (Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter); Casablanca en el parque de los Incrédulos; Santa Isabel en la plaza Serrano Berges; Monzalbarba en plaza de España; en Valdefierro en la plaza de la Armonía; en Torrero, en la plaza de la Memoria Histórica (antigua cárcel); y en Las Fuentes en la Plaza Utrillas.

El programa en el Auditorio y en los teatros municipales

A las actividades culturales elaboradas para estas fechas se le suma la programación de los grandes equipamientos culturales de titularidad municipal donde programan tanto Zaragoza Cultural como el Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen. De este modo, en el Teatro Principal, del 5 al 17 de octubre se puede disfrutar del musical 'Romeo y Julieta' y en el Teatro del Mercado estarán el 9 y 10 de octubre los actores y actrices de Teatro Indigesto con 'Comisaría en Fiestas' y la obra 'La Clavícula' de Le Plató dTeatro tomará el relevo del 11 al 17 de octubre.

Mientras en el Auditorio de Zaragoza, por la sala Mozart pasará el sábado 9 de octubre el Certamen Oficial de Jotas, a las 10.00 horas en la categoría infantil, y el Concierto de Bandas Sonoras Morricone-Zimmer-Williams por la noche; el domingo 10 será el turno para la gran final del CXXXV Certamen Oficial de Jota Aragonesa, a las 10.00 horas; y por la tarde será el Concierto Sinfónico Queen, Beatttles, Abba. El lunes 11 de octubre pasará por la Mozart Dani Martínez, la Antología de la Zarzuela llegará el 13 y 14 de octubre, y BVocal subirán al escenario 'Las voces de Goya' el sábado 16 y el domingo 17.

Por su parte, en la Sala Galve del Auditorio el ciclo Clásica del Pilar recibirá del 11 al 16 de octubre a Anders Oien, La Guirnalde, Gospel Voice, Diego Navas, Amici Musicae Junior y Estrella Cuello. Mientras, en la Sala Multiusos, el lunes 11 de octubre se podrá disfrutar de 'Hombres Marlboro', el martes 12 de María Jesús y su Acordeón, y el miércoles 13 de la Compañía Luis Pardos con 'Inseparables'.