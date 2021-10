El Ayuntamiento de Zaragoza ha retirado la malla de ocultación en la Ofrenda de Frutos después de que la sociedad municipal, Zaragoza Cultural, haya obtenido la autorización del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón.

De esta forma se ha procedido a retirar este elemento que impide a los ciudadanos la visión de la ofrenda, en el pequeño tramo dentro de la plaza del Pilar.

Dada la experiencia de este martes, 12 de octubre, con la Ofrenda de flores, y visto que la "responsabilidad ciudadana ha sido la tónica constante", desde Sanidad han accedido a retirar esa malla de ocultación para la ofrenda de este miércoles, ha precisado el Ayuntamiento de Zaragoza en una nota de prensa.

Durante la Ofrenda de Flores de este martes, muchos oferentes y ciudadanos lamentaron que las vallas que rodeaban la fuente de la Hispanidad no había sido una decisión «acertada». Para aquellos que participaron en el recorrido, la barrera les hacía sentir «solos y separados del resto de la ciudad». Dos voluntarias del Ayuntamiento de Zaragoza lamentaron la diferencia entre la zona de entrega de las flores y el resto de la plaza: «Hay un ambiente genial en toda la Plaza del Pilar, mientras que aquí todo va muy separado. Nos gustaría vernos, para que se contagiase el buen momento».

Fuera de estos novedosos muros, los enfados eran todavía mayores. «No es agradable no poder ver a la Virgen y el manto de flores; la Ofrenda es el día grande de la semana y así no se disfruta», coincidían varios asistentes. Algunos, lejos de resignarse, inventaron remedios para intentar observar a la patrona: de puntillas, subidos a algunos salientes o pelear contra la tela blanca que marcaba el perímetro. La lona fue la gran damnificada del día: tirones, agujeros e incluso cortes de tijera para intentar esquivar a la seguridad y poder ver mejor a la patrona de la ciudad. Algunos ciudadanos sí entendieron la medida pero proponían otras soluciones, como «bajar la altura de la verja o quitar la lona, para poder ver mejor».

Azcón evita la "polémica" con Sanidad

Por el asunto de la malla de ocultación para la Ofrenda de flores ha sido preguntado este miércoles el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, quien ha explicado que "todos los actos organizados por el ayuntamiento fueron acordados con la Consejería de Sanidad" y que no quieren polemizar sobre cómo se tenían que haber organizado "las Fiestas del Pilar" (dijo fiestas y no semana cultural).

"Si hubiera dependido solo de nosotros hubiera habido actos que hubieran sido diferentes", ha asegurado para después poner el ejemplo de la malla que ocultó la ofrenda. En opinión de Azcón, hubiera sido mejor que no hubiera estado pero ha insistido en que no quiere entrar en ninguna polémica ni con Sanidad ni con el Gobierno de Aragón. El regidor y la vicealcaldesa, Sara Fernández, han recordado que ya solicitaron a la Consejería que dirige Sira Repollés poder quitar la lona opaca que ocultó a los oferentes pero que desde Salud Pública descartaron la propuesta por no entrar dentro de lo pactado inicialmente.

El público este miércoles acogía la decisión de última hora con satisfacción. "Nosotros hemos llegado hoy de Navarra, hemos visto cómo la quitaban y nos hemos quedado a ver la ofrenda. La verdad es que no tenía ningún sentido la malla", consideraba Anabel. En el mismo sentido, Paula también se alegraba de que hubieran retirado el obstáculo, "porque íbamos a estar por la plaza igual, y así por lo menos hemos podido ver algo", añadía.