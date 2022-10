Pasan los años y la apuesta continúa siendo imbatible. Generación tras generación, la propuesta de Alaska y Nacho Canut, Fangoria sigue siendo una de las cartas seguras para asegurarse el baile y la diversión. Y eso es lo que ha debido de pensar Cadena 100 que en su día de programación en el escenario de la plaza del Pilar ha programado a este dúo (21.00 horas, entrada libre) de música electrónica que ya fue el protagonista de cerrar hace casi diez años unas Fiestas del Pilar en el mismo escenario y que este domingo promete diversión ante un público (42.000 como máximo, ya saben las nuevas medidas de seguridad instaladas en las entradas y salidas de la plaza) que seguro responde a la llamada de un show con pantallas gigantes y bailarinas para completar la puesta en escena.

Aunque es evidente (no podía ser de otra manera) que esta noche volverán a retumbar los clásicos con letras como Ni tú ni nadie puede cambiarme o no quiero más dramas en mi vida, Alaska y Nacho Canut están aprovechando esta gira para presentar los temas de su nuevo EP, Edificaciones paganas, lanzado el año pasado. Y es que Fangoria durante la pandemia decidió no salir de gira ya que consideraron que sus actuaciones no eran aptas para escenarios pequeños por toda la producción que conlleva.

Así las cosas, la noche de este domingo en la plaza del Pilar promete una mezcla de lentejuelas, bailarines, músicos y transparencias. De hecho, en una reciente entrevista en este diario, Nacho Canut fue muy directo con respecto a sus repertorios en los conciertos: «Hubo un tiempo en que, para nuestra salud mental y musical, tuvimos que parar de hacer canciones de Alaska y Dinarama. Pero, después de 30 años, para mucha gente nuestra canción más famosa ya no es A quién le importa, ni Bailando, sino Dramas y comedias o No sé qué me das. Ya podemos tocar lo que queramos, porque ya somos Fangoria», aseguraba con respecto a que están tocando últimamente más temas de sus anteriores bandas.

De hecho, ambos tienen muy claro que su presencia sobre los escenarios es casi un desafío al qué dirán de gente que les lleva enterrando desde hace muchos años: «Por nuestro trabajo, nuestro futuro nunca está seguro. Podríamos haber desaparecido después de Bailando, que es lo que todos nos profetizaban. Luego, sin Carlos Berlanga, nos dijeron que Dinarama no era nada. Y así nos ha ido siempre, en la cuerda floja y en ese momentismo absoluto», explicaban durante una presentación pública en 2021. Precisamente, de ese mismo año, data su última visita a Zaragoza, donde ofrecieron un espectacular concierto en el pabellón Príncipe Felipe.

El afrobeat de Femi Kuti inaugura un nuevo escenario

Uno de los escenarios musicales que se estrenan este año con el proceso de descentralización del programa es el que se ubica en la explanada de la Estación del Norte. Un lugar que el año pasado ya se utilizó para actuaciones teatrales pero que este año ya se abre al espectro musical. Y precisamente se abre con uno de los conciertos más diferentes de los que se pueden encontrar en el programa, el de Femi Kuti & The Positive Force en una tarde en la que también actuará Move Quartet.

Un artista nigeriano de afrobeat, Kuti, que el 15 de mayo de 2017, fue mencionado dentro del Libro Guinness de los récords bajo el catálogo de una sola nota sostenida en un saxo en un método llamado respiración circular. Marcó el récord en un tiempo de 51 minutos, 35 segundos.

Hace algo más de un año, Femi Kuti y su hijo, Made Kuti, lanzaron su proyecto de dos álbumes, Legacy+ a través de Partisan Records. Este incluye el undécimo álbum de Femi, Stop the Hate, y el álbum debut de Made, For(e)ward.

En la mañana del domingo, a las 12.00 horas, el Parque de la Paz acogerá un doble concierto, el de Travis Birds y el de Técanela mientras que ya por la noche, la MODA estará en el Espacio Zity de Valdespartera a partir de las 21.00 horas. Las Fiestas del Pilar siguen apostando por llenar los diferentes escenarios de música durante nueve días en los que parece haber público para (casi) todo.