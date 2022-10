La Virgen del Pilar se llenó de gozo al ver a toda la gente que se acercó al centro de Zaragoza a lo largo de su día grande, durante las Fiestas del Pilar, para llevar a cabo la Ofrenda de Flores. Miles de personas, ataviadas de sus mejores galas y venidas de un sinfín de lugares, colmaron la plaza del Pilar, en un día marcado por la tradición y el espíritu de comunidad.

Un día de alegría en el que rendir homenaje a nuestras raíces

Ángela aseguró haber pasado por la Ofrenda vestida de todas las maneras posibles: «Este no es el primer año que paso vestida de flamenca, ya lo he hecho otros años. Lo hago porque mi madre es de Granada y me gusta el rendirle homenaje de esta forma», comentó. En el caso de Rocío, ella llevaba ya tres años sin pasar, «por el tema covid», mientras que Borja sí lo hizo el año pasado, aunque «aunque era una situación muy diferente a la que es ahora y a la que ha sido siempre, pusieron una especie de telones y era algo muy limitado», dijo.

Una costumbre muy arraigada en el corazón de los zaragozanos

Con este serán 27 los años que Natalia se ha vestido para la Ofrenda de Flores, mientras que para Ana es una tradición que ha recuperado desde hace algún tiempo. «Para mí este día es muy importante porque marca toda la tradición de mi tierra y el estar con mi familia y mis amistades», comentó Ana, mientras que para Natalia «es muy bonito el volver a estar aquí otra vez, que se vuelva a repetir todo, ver a tantos zaragozanos y a tanta gente de fuera aquí llenando la plaza del Pilar y las calles por donde pasan los grupos, es algo que me genera mucha emoción”

Una oportunidad para pasar un momento especial con la familia

El día de la Ofrenda de Flores es un momento muy especial para muchas familias, que se visten y pasan a llevar sus flores juntos. Para Sergio y Bea este ha sido su séptimo año vistiéndose. «Es ya una tradición, nuestro hijo Mario tiene ahora siete meses así que estos están siendo sus primeros Pilares de muchos», comentó Bea. Su sobrino Éric no quiso faltar tampoco a la cita, viniendo desde lejos para ello. «Él vive en Sevilla, pero desde que nació lleva viniendo a Zaragoza durante las Fiestas del Pilar para poder vestirse», explicó Sergio.

Un espacio en el que poder acercar fronteras con otras personas

Tras los acontecimientos bélicos que han tenido lugar entre Rusia y Ucrania, son muchas las personas ucranianas que han venido a nuestra ciudad como refugiados y que, por tanto, están disfrutando estos días de sus primeras Fiestas del Pilar. Este es el caso de Artem, que comentó: «La Ofrenda la verdad es que nos está pareciendo un acto muy bonito y muy emocionante, nos hace mucha ilusión el habernos podido vestir para la ocasión. Es un detalle muy bonito de parte de Zaragoza y de las Fiestas del Pilar».

Una manera de aunar el folclore de los diferentes países

No solo los zaragozanos y zaragozanas aprovechan este importante día para vestirse, sino que son muchas las personas de otros lugares del país y del mundo que aprovechan el momento de la Ofrenda de Flores para lucir sus mejores trajes regionales. Zoila afirmó llevar diez años ya acudiendo a la Ofrenda de la plaza del Pilar. «Mis hijas han venido siempre desde que nacieron, y mi sobrina también, ella es el primer año que sale con el traje de hondureña, pero el resto de años siempre ha salido vestida de baturra», afirmó.

Una fecha marcada en el calendario de grandes y pequeños

Te puede interesar: Ofrenda de Flores FOTOS | Ucrania, país invitado a la Ofrenda de Flores

Antonio, Angelines, Mercedes y Jesús han decidido acercarse a cubrir el manto de la Virgen del Pilar para la Ofrenda, como llevan haciendo desde los últimos 15 años. Para Angelines, estos están siendo unos Pilares muy especiales. «Estas Fiestas del Pilar las estamos cogiendo con muchísimas ganas todos, porque encima nosotros somos ya mayores y no sabemos cuánto tiempo vamos a poder disfrutar de esto, por lo que estamos especialmente contentos de estar aquí y vendremos siempre que podamos», relató.