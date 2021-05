La bancada republicana en el Senado de Estados Unidos ha bloqueado, como anticipaban todos los pronósticos, la apertura de una comisión bipartidista para investigar el asalto protagonizado por los seguidores del expresidente de Estados Unidos Donald Trump el 6 de enero.

Seis senadores republicanos, Lisa Murkowski, de Alaska; Rob Portman, de Ohio; Ben Sasse, de Nebraska; Bill Cassidy, de Louisiana; Mitt Romney, de Utah; y Susan Collins, de Maine, han roto filas con su partido y aportado su voto a la bancada demócrata. Sin embargo, los 54 votos a favor (por 35 en contra) se han quedado lejos de los 60 necesarios para proceder.

El proyecto de ley para la apertura de la comisión fue aprobado por la Cámara la semana pasada por una votación de 252-175, con 35 republicanos a favor. Sin embargo, el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, avanzó que haría todo lo posible para bloquear la comisión en la Cámara Alta al entender que la investigación desarrollada por las agencias de seguridad norteamericanas ya era suficiente para entender el alcance del asalto y depurar responsabilidades, de ser necesario.

De hecho, al margen de esas investigaciones hay otras dos en marcha dentro del propio Congreso: las que han emprendido el Comité de Reglas del Senado y el Comité de Asuntos Gubernamentales y Seguridad Nacional.

Algunos republicanos, como el senador por Indiana Mike Braun o su colega por Dakota del Sur, John Thune, han reconocido que la decisión de bloquear la comisión tiene un fuerte componente político dado que podría volver a la opinión pública en contra del Partido Republicano, algunos de cuyos miembros -los ideológicamente más próximos al expresidente- han sido acusados de instigar o, por lo menos, admitir tácitamente, el asalto al Capitolio.

La senadora republicana Lisa Murkowski criticó a sus colegas que se opusieron al proyecto de ley tras acusar a su partido de anteponer el electoralismo a una cuestión de seguridad nacional. "No podemos fingir que no pasó nada malo o que alguien simplemente perdió los nervios. Pasó algo malo y debemos dejarlo claro. No era un grupo de turistas que pasaba por allí, ni una nimia protesta", lamentó.

La medida de la cámara contemplaba la creación de una comisión bipartidista, al estilo de la que se encargó de la investigación de los atentados terroristas de 2001, de cinco miembros por partido.

Sin embargo, el rechazo a esta comisión no pone ni mucho menos punto y final a una posible investigación del asalto en el Congreso. El líder de la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes, Jim Clyburn, dijo el jueves en CNN que instaría a la presidenta de la cámara, la también demócrata Nancy Pelosi, a que faculte un comité especial, puramente demócrata, al estilo de lo que hicieron los republicanos tras el ataque al consulado de Estados Unidos en Bengasi, Libia.