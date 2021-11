La pandemia de los “no vacunados” que vive Europa y el brutal incremento de los contagios, que ha obligado a numerosos países europeos a decretar confinamientos o a reintroducir nuevas restricciones, ha llevado este jueves a la Comisión Europea a actualizar las normas de viaje en un intento por contener la propagación del covid19 y forzar a la vacunación. Para ello, Bruselas propone limitar la validez del certificado de vacunación a 9 meses -tras la pauta completa- para obligar a los ciudadanos europeos a recibir una inyección de refuerzo si quieren seguir utilizando este pase como herramienta para facilitar sus desplazamientos en la UE.

El objetivo de la recomendación, que proponen aplicar a partir del 10 de enero, es aunar posturas, evitar la descoordinación en la UE y que los Veintisiete mantengan un enfoque uniforme en un momento en el que son varios los países que ya han empezado a limitar el uso del certificado, creado en junio pasado en un principio para un período inicial de 12 meses pero que Bruselas prorrogará más allá de ese plazo para facilitar a libre circulación dentro de la UE. “Nuestro principal objetivo es evitar medidas divergentes en toda la UE. Acordar esta propuesta será crucial para los próximos meses y la protección de la libre circulación segura de los ciudadanos”, ha dicho el comisario de justicia, Didier Reynders.

La propuesta toma como base la recomendación del Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades (ECDC en sus siglas en inglés) que recomienda que la dosis de refuerzo se administre 6 meses después de haberse completado pauta de vacunación. A este plazo se suman 3 meses adicionales para dar tiempo a las autoridades nacionales a ajustar sus respectivas campañas de vacunación y que los ciudadanos puedan acceder a las dosis de refuerzo. Aunque no existen todavía datos clínicos sobre la cobertura que ofrecen las dosis de refuerzo, Bruselas parte de la base de que el período podría ser superior al de la vacunación completa inicial.

Prioridad, vacunados

El plan de Bruselas también aboga por cambiar el enfoque a uno “personal” y dar prioridad a las personas vacunadas, de forma que todos aquellos con un certificado de vacunación no tengan e principios que ser objeto de restricciones adicionales, como test o cuarentenas independientemente del Estado miembro de salida. Los que no dispongan certificado podrán seguir viajando pero se les podrá exigir un test antes o después del desplazamiento. La recomendación también propone limitar la lista de trabajadores esenciales aunque se mantendrán las excepciones en el caso de los transportistas, comunidades transfronterizas y niños.

Según ha explicado Reynders, los niños de menos de 6 años no estarán sujetos a ninguna restricción de viaje. En principio, los niños de entre 6 y 12 años también estarán exentos salvo que procedan de zonas de máximo riesgo, según el mapa del ECDC. En ese caso tendrán que disponer de un certificado de vacunación o un test negativo. Mientras tanto, los mayores de 12 años se les aplicarán las mismas reglas que a los adultos.

Mapa de contagios

La propuesta también adapta el mapa de colores que actualiza semanalmente el ECDC. “El mapa es una herramienta apreciada por el público y las autoridades nacionales porque ofrece una imagen rápida de la situación en la UE. Hemos decidido mantenerlo pero dadas las nuevas circunstancias y nuevos datos proponemos cambiar los criterios utilizados”, ha explicado el liberal belga.

Según Bruselas, en adelante los colores del mapa -verde, naranja, rojo y rojo oscuro- deberán reflejar la combinación de tres elementos: el número de casos nuevos (la tasa de incidencia), el porcentaje de vacunación y el número de test. Además de ofrecer información, esta herramienta permitirá coordinar las medidas entre las áreas donde el virus circula poco o mucho. Como ocurre actualmente, Bruselas sostiene que no debe haber restricciones para quienes se desplacen entre zonas verdes mientras que deberán aplicarse medidas adicionales, como cuarentenas o test, a aquellas personas no vacunadas o que no hayan superado la enfermedad que procedan de zonas con una elevada incidencia de casos.

Viajes desde terceros países

El Ejecutivo comunitario también ha actualizado sus recomendaciones de viaje para las personas procedentes de países terceros. Según Bruselas, los Estados miembros deben mantener la libre circulación y permitir la entrada de todas aquellas personas vacunadas con los sueros incluidos en la lista de emergencia de la OMS o que hayan superado la enfermedad en los últimos 180 días. Mientras tanto, aquellos con la pauta completa de una vacuna de la lista de la OMS, pero no autorizada por la EMA, tendrán que presentar un test PCR antes de su desplazamiento a la UE.

La recomendación también aclara que los menores de entre 6 y 17 años deberán presentar un test PCR antes de la salida si no han sido vacunados aunque los Estados miembros podrán requerir otro test a la llegada o aplicar medidas de aislamiento o cuarentena. La actualización del reglamento también limita a 9 meses el plazo de aceptación del certificado de vacunación tras la pauta de vacunación inicial.