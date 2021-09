La joven periodista de la localidad de Boquiñeni, Gema Cocián, está realizando prácticas este verano en la Asociación para el Desarrollo de la Ribera Alta del Ebro (ADRAE) a través del programa Arraigo de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) y la Universidad de Zaragoza. Se trata de una línea de becas para recién graduados que permite que jóvenes que hayan acabado su titulación en los tres últimos cursos puedan hacer prácticas en la zona de la provincia en la que residen.

Gema tuvo la oportunidad de conocer ADRAE a través de un trabajo de clase: «El curso pasado hicimos un reportaje entre un grupo de compañeros sobre oportunidades para emprendedores jóvenes en el mundo rural, y contactamos con ADRAE para entrevistarles», recuerda. También se dio cuenta de que en la asociación siempre han dado oportunidades a jóvenes de la zona: «En aquel momento estaba realizando prácticas un joven que acababa de terminar la carrera de Derecho».

Por eso, cuando este año se enteró a través de la Universidad de Zaragoza de la posibilidad de participar en el programa Arraigo, decidió realizar las prácticas en ADRAE: «Era para titulados y aún me faltaba el trabajo fin de grado. En cuanto lo terminé, hice un curso del INAEM necesario para acceder a las prácticas. El 4 de julio me dieron el título y el día 15 comencé en ADRAE», explica.

Durante estos dos meses, Gema ha desempeñado diferentes tareas como redes sociales, actualizar la página web, artículos para medios de comunicación, diseño de anuncios y carteles, difusión de eventos, etc. «He estado muy a gusto, trabajando en cosas que me gustan, y me han dado mucha libertad. No me he sentido como la becaria, sino como una más. También he aprendido de temas que desconocía como la gestión de las subvenciones, el funcionamiento de la burocracia, y el contacto con las instituciones».

Además, está muy identificada con la labor que realiza ADRAE. «Durante la carrera todos mis trabajos han sido de temas rurales. Me interesan porque están relacionados con mi día a día y porque es una forma de aportar al mundo rural». Y es que desde los 14 años participa en la red Jóvenes Dinamizadores Rurales formada por jóvenes inquietos y emprendedores capaces de dinamizar y transformar su entorno. Se trata de un proyecto de cooperación promovido por los Grupos de Acción Local de Aragón entre los que se encuentra ADRAE. «Siempre me ha llamado la atención buscar alternativas para vivir en los pueblos, demostrar que hay oportunidades en el mundo rural».

En ADRAE también se encuentran muy satisfechos de la labor que ha realizado Gema Cocián: «La experiencia ha sido muy buena porque necesitábamos una persona de comunicación», explica Katy García, gerente de ADRAE. «Hoy en día es fundamental. Se pueden hacer muchas cosas, pero si no las sabes comunicar bien es como si no las hicieras. Nuestro trabajo requiere de mucha labor de difusión». Además siguen apostando por dar oportunidades a los jóvenes de la comarca: «Es ser congruente con el proyecto Jóvenes Dinamizadores Rurales. Si queremos que la gente joven se quede en los pueblos y luchar contra la despoblación, hay que darles oportunidades laborales», dice.