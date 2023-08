El alcalde de Épila, Jesús Bazán Sanz, ha nombrado Pregonera Mayor de las Fiestas de Septiembre 2023 en honor a los patronos San Pedro Arbués y San Frontonio a la Cristina Pérez Lázaro, que desempeña el cargo de médico especialista en Neurología en el Hospital Ernest Lluch de Calatayud y Neuróloga en el Hospital Miraflores de Zaragoza.

La pregonera ha recibido la noticia con sorpresa y con emoción: «Primero con sorpresa porque no me lo hubiera esperado nunca, pero al mismo tiempo con mucho orgullo y mucha emoción porque que la gente de tu entorno, de tu pueblo, considere que has hecho algo como para merecer este honor me hace sentir muy halagada», explica Cristina Pérez Lázaro. «Que la gente que tienes más cerca, con la que convives, con la que te cruzas por la calle, tus amigos y tus vecinos de siempre te reconozcan, al final es lo que más vale. Además, no me podía imaginar la repercusión que ha tenido a nivel local. Estoy recibiendo muchas felicitaciones y enhorabuenas».

Entre los méritos y valores humanos que se destacan en la Resolución de Alcaldía por la que ha sido nombrada pregonera están el seguir siendo junto a su familia parte integrante del día a día de la localidad, sostener tradiciones y mantener aficiones, y apoyar desde la profesión a las personas, con valores como la sencillez y humildad adquirida desde el seno familiar. «Lógicamente por mi profesión te relacionas con la gente en momentos delicados, las personas que te conocen te piden ayuda e intentas hacer lo posible, y noto ese sentimiento de gratitud en la gente», señala la médico.

Otro de los méritos que se recogen en el nombramiento es que simboliza a la juventud voluntariosa y comprometida que dispone de un potencial increíble para desarrollar proyectos donde la base de la educación, si se recibe de manera cualitativa, es el motor para transformar los cambios de la vida. Cristina Pérez Lázaro destaca de su trayectoria su constancia, tenacidad y afán de superación: «Si me ponía un meta la tenía que conseguir. Con el esfuerzo consigues prácticamente todo lo que quieres en la vida, y eso es lo más importante para transmitir a nuestros hijos y a la juventud. Si te gusta mucho algo, si te apasiona, tienes que intentar hacer todo lo posible para conseguirlo».

Por último, ser una profesional comprometida con la ciencia médica y con los enfermos, y gestionar el conocimiento científico en todos los aspectos, contribuyendo al avance de la ciencia médica y aplicar las mejores medidas y principios en la práctica clínica también ha sido muy importante en su elección como pregonera: «Mi especialidad es la Neurología que en los últimos años se ha desarrollado mucho en muchos aspectos. Hay patologías que antes apenas tenían tratamiento y ahora tienen muchas posibilidades de ser tratadas. Yo me he dedicado a una parte más específica: la patología cerebrovascular y el ictus, campo en el que se han producido unos avances muy importantes, sobretodo en el tratamiento a los pacientes en las primeras horas que se produce el infarto, en la fase más aguda. Hoy en día se dispone de terapias para tratar los síntomas en esos primeros momentos que antes no se podían tratar ni revertir».

El pueblo de Épila espera con mucha ilusión tener a Cristina Pérez Lázaro en el balcón del Ayuntamiento junto a su familia para hacerle un merecido reconocimiento en unos días tan especiales para el municipio.