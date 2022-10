De nuevo septiembre, octubre... y comienzo de clases en el Aula de Educación de Personas Adultas de la Comarca Campo de Belchite.

Tras dedicar el mes de septiembre a las reuniones informativas, la difusión de la oferta de cursos del aula, la matriculación, etc, en resumen, a conocer los intereses e inquietudes de los vecinos de la comarca para elaborar un Plan de Actuación del curso 2022-2023 lo más acorde posible a ellos, ha llegado octubre y hemos comenzado ya las clases.

Realmente resulta difícil cada nuevo curso organizar todo el entramado de pueblos y grupos, más aún por lo ajustado de horarios y personal en el aula. Esto también afecta a la posible puesta en marcha de nuevas ofertas formativas que van surgiendo. Sin embargo, desde la comarca nos acaban de llegar buenas noticias y parece que vamos a poder paliar esta problemática a lo largo del presente curso. Esperamos confirmarlo muy pronto.

En todo caso y como siempre, comenzamos el curso con todas las ganas e ilusión. Más aún éste en el que recuperamos la normalidad en clase. Podemos volver a vernos las sonrisas ya sin mascarilla, juntar de nuevo las mesas, compartir e intercambiar materiales y, por qué no, tomar un café con pastas si queremos celebrar algo. Parece que ya hemos despertado del mal sueño vivido, aunque no por ello vamos a descuidar cualquier medida que contribuya a que nuestras clases sigan siendo «espacios seguros». Bien lo saben quiénes han participado en las actividades estos dos cursos pasados y pensamos que también quiénes no lo han hecho por el miedo al covid pero ahora han decidido volver a matricularse o acudir por primera vez al Aula de Educación de Personas Adultas.

Como en cursos anteriores, se desarrollarán actividades desde octubre hasta junio en diez localidades de la comarca: Almonacid de la Cuba, Azuara, Belchite, Codo, Fuendetodos, Lagata, Lécera, Letux, Moyuela y Plenas. Y, por supuesto, también habrá actividades puntuales (charlas, encuentros, visitas...) de las que iremos informando oportunamente.

Cada septiembre comprobamos que tenemos la suerte de contar con la confianza de mucha gente y sus ganas de hacer cosas nuevas año tras año. También que nuevos participantes se matriculan en los cursos. Sin duda, es una gran recompensa a nuestro trabajo.

Para aquellos que aún no conocen el Aula de Educación de Personas Adultas de la Comarca Campo de Belchite unos apuntes. La matrícula está abierta a lo largo de todo el curso y para cualquier persona mayor de 18 años a la que le interese seguir formándose y/o mantener la mente y el cuerpo activos

La apuesta del aula, siguiendo las directrices de Educación a través del CPEPA Fuentes de Ebro, es priorizar la formación dirigida a la obtención de la titulación académica básica y la que contribuye a la cualificación profesional: Formación Inicial, Español, Graduado en Secundaria, cursos de Preparación para las Pruebas de Acceso a Ciclos de Grado Medio y Superior, Inglés, Informática o cursos Mentor

Pero en nuestra oferta tienen un hueco muy importante todas las actividades de Promoción y Extensión Educativa (Memoria, Conocer Aragón, Animación a la Lectura…) que resultan realmente enriquecedoras tanto para la adquisición o mantenimiento de algunos conocimientos como para la ocupación del tiempo libre.

También siempre estamos dispuestos a escuchar nuevas propuestas de actividades, ver su viabilidad y las posibilidades de ponerlas en marcha.

En resumen, las actividades ya han comenzado e invitamos a todos los vecinos de la Comarca Campo de Belchite a acercarse al aula y conocer qué se hace. Si en cualquier momento alguien necesita, o sencillamente le apetece, obtener un título, prepararse para un prueba, formarse, pasar un rato distraído…, sólo tiene que pasarse por el Aula de Educación de Personas Adultas en su localidad o en la sede de la comarca e informarse. ¡Seguro que encontramos algún curso o actividad que responda a sus expectativas! ¡Os esperamos!