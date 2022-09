El arrollador éxito del PECA, el Plan Extraordinario de Cultura en Acción organizado por la comarca Hoya de Huesca para contrarrestar los efectos negativos de la pandemia del coronavirus en el sector cultural, no se limita al verano.

Aunque el núcleo de las actividades se concentran en los meses estivales y en los fines de semana de septiembre, octubre también contará con una nutrida programación cultural que seguirá acercando la danza, la música y el teatro, entre otras muchas artes, a los ciudadanos de todas las localidades de la comarca oscense.

Una muestra más de que desde el Gobierno comarcal se sigue apostando por la cultura, y por que esta llegue a todos los rincones de la Hoya de Huesca. Los artistas participantes son todos profesionales e inscritos en la Bahh! (Base de Artistas de la Hoya de Huesca), una plataforma que pone en contacto a los creadores y espectáculos generados en el territorio con los programadores.

Un impulso cultural que no repercute solo en los vecinos, si no también en los artistas. Las principales apuestas del PECA siempre son compañías, bandas de música y artistas afincadas en territorio oscense, con el objetivo de hacer crecer su proyección a nivel aragonés y, por qué no, a nivel nacional.

El sábado 1 de octubre, en la plaza Mayor de Alerre la Banda de música de Huesca ofrecerá un concierto a las 18.00 horas.

Desde su fundación en el 1985 por el maestro Sampériz a nuestros días bajo la batuta de Alejandro Escuer, la Banda de Música de Huesca ha recibido múltiples reconocimientos a su labor cultural. Dispone de un amplio repertorio que va desde la música tradicional para banda a fabulosas versiones de música de películas, musicales, etc.

El domingo 2 de octubre, en la plaza Mayor de Erés Violeta Borruel llevará a cabo una interpetación de El surco de un vuelo a las 11.30 horas. La danzadora nacida en Huesca tiene una amplia experiencia profesional como coreógrafa e intérprete y además ha recibido el primer premio en el XVIII Concurso Coreográfico del Conservatorio Profesional de Danza de Granada 2013.

El surco de un vuelo es un extracto de la obra Golondrinas de Violeta Borruel. Inspirada en la historia de unas mujeres emprendedoras del Pirineo que, entre 1850 y 1936, migraban todos los inviernos. Algunas de ellas cruzaban las montañas para trabajar en fábricas de alpargatas francesas. Otras mujeres exclusivamente de Ansó, recorrían casi toda la península caminando, vendiendo “yerbas medicinales” y “Té de Suiza”, en compañía solamente femenina y ataviadas con sus trajes típicos.

Un caso único en nuestro país que retrataron los más célebres escritores y pintores de la época, sin embargo, hoy prácticamente olvidado.

MUCHO JAZZ EN TIERZ

El domingo 2 de octubre, en el pabellón de Tierz Huesca Big Band ofrecerá un concierto a partir de las 19.00 horas. Este espectáculo transportará a los asistentes a los años 30 y 40 en los Estados Unidos, a la era de las Big Bands con una exquisita selección de repertorio, trabajado bajo la batuta de su director Gerardo López y la gran interpretación de sus más de 20 integrantes, formación clásica de Big Band con saxos, trombones, trompetas, guitarra, bajo, batería…

Entre su repertorio encontramos temas de Duke Ellington, Count Basie, Frank Sinatra, estándar de Jazz adaptados a esta formación e incluso arreglos propios de temas pertenecientes a la cultura española.

Como el resto de las actuaciones del Plan Extraordinario de Cultura en Acción, estos tres espectáculos del mes de octubre son gratuitos y están dirigidos a todos los públicos. El acceso a cada uno de los conciertos y funciones es libre, hasta completar el aforo establecido en cada una de las diferentes localizaciones.