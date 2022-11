La Administradora de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) denunció a comienzos del mes de noviembre el robo de dos grupos electrógenos de pequeño tamaño en Ayerbe que se produjo durante la madrugada del primer día del mes, en la zona de obras de mejora y modernización del Canfranc en el tramo de ferrocarril entre Plasencia del Monte y Ayerbe.

Así lo confirmaron fuentes de la empresa respecto a la misma zona de obras de mejora de la línea de ferrocarril en Ayerbe, donde se registraron otras incidencias como el fuego que encendió un caco para pelar los cables de cobre que presuntamente acababa de robar y que lo delató.

Fue también en las mismas fechas, en un campo cercano a Ayerbe y la vía del tren, si bien Adif no pudo confirmar si el material procedía de la vía o de las obras que están ejecutando y todavía no ha presentado denuncia. No obstante, la Guardia Civil sigue investigando el suceso, que se produjo de madrugada. Eran las doce cuando saltaron todas las alarmas ya que se veía una fogata en un terreno cercano a la población altoaragonesa.

Las escasas lluvias que se produjeron este verano y lo seco y árido del terreno hizo que la alarma llegara a los equipos antiincendios. Pero cuál fue su sorpresa al acercarse a la zona y comprobar que no se trataba de ningún incendio, sino de un fuego controlado para pelar cable de cobre y que vigilaban una o varias personas, que, al verse sorprendidos, salieron huyendo rápidamente.