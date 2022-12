Luis Enrique Martínez, seleccionador de España, dejó en el aire su continuidad al frente de la selección. El técnico acaba contrato y nada más acabar el partido ante Marruecos afirmó que "este no es el momento, tengo mas salidas que el metro, tengo mas ganas de ver a mi gente y a mis perros y poder estar por ellos. A partir de la próxima semana cuando el presi crea oportuno hablaremos. Ahora el futuro me importa cero. Hay que asimilar esta decepcion".

Insistiendo en este punto, Lucho afirmó que su continuidad en el cargo "no tiene importancia ni interés. El contrato se acaba, estoy a gusto en la Federación, con el presidente y Molina. Por el cariño recibido seguiría toda mi vida, pero tengo que pensar con tranquilidad que es lo mejor para la selección”.

El míster se quedó del partido "como hemos enseñado a los niños a saber perder, me siento orgulloso de los jugadores, esto no es una guerra, es un deporte en el que defiendes a un país". Del resto del Mundial apuntó que "Argentina, que estuvo en la Universidad con nosotros, a ver si llega hasta donde se merece".

Asume la responsabilidad

En cuanto a los penaltis, el entrenador explicó que "tengo toda la responsabilidad porque escogí a los tres primeros lanzadores, los que consideraba especialistas, el resto decidieron ellos. Pero no hemos llegado ni al cuarto. Bono es un portero espectacular en esta faceta".

Lucho rompió su norma de no hablar con los jugadores tras el partido y reveló su mensaje: "Les he agradecido su esfuerzo, hasta el minuto 120 hemos tenido la última ocasión, que ha ido al palo. Es una experiencia que les queda para siempre y ojalá en el futuro les pueda servir".

De reproches, el entrenador solo dijo que "lamento no haber dado minutos a jugadores que merecían jugar el Mundial". En especial, Luis Enrique dijo tener "un resquemor especial por Pablo Sarabia, salió para lanzar un penalti y en dos segundos tuvo dos ocasiones, me he equivocado claramente".