Los accidentes en bici se reducen en Zaragoza pero se disparan los de patinetes

Buenas y malas noticias para los vehículos de movilidad personal de Zaragoza.Mientras que los accidentes protagonizados por las bicicletas disminuyeron un 9% durante el año pasado, los de patinetes se dispararon. Cabe decir que la primera empresa de patinetes eléctricos compartidos se instaló tras las verano del 2018 y no fue hasta el pasado año cuando se produjo un boom en la capital aragonesa. Como nota negativa destacan los accidentes de tráfico, que se incrementaron un 3% respecto al 2018 aunque, al menos, la mayoría (89%) fueron de carácter leve. Además, la tendencia de conducir bajo los efectos de las drogas y alcohol sigue a la baja.

Son solo algunas de las conclusiones de la memoria anual de la Policía Local de Zaragoza que presentó ayer la concejala delegada del cuerpo, Patricia Cavero. En cuanto a las bicis y patinetes, la cifra de accidentes es muy similar. Las dos ruedas registraron 166, un 9% menos que en el 2018, cuando fueron 183. El resultado de las caídas suele acabar con alguna lesión (en 108 casos) de carácter leve (en 72). Lo mismo que con los patinetes eléctricos, que de los 116 sucesos registrados solo en nueve ocasiones el resultado fue una lesión grave.

2.000 MULTAS / Donde sí destacan los ciclistas es en el número de multas por incumplir la ordenanza. En el 2019 la Policía Local impuso 2.140 multas a las dos ruedas, frente a las 1.855 de los patinetes. En una ciudad con 250.133 turismos matriculados, los conductores (incluye el resto de vehículos) lideran este ránking con 134.686 multas que también afectan a los peatones, entre los que 425 fueron sancionados por no respetar la norma.

Yendo al detalle, por parar o estacionar el vehículo donde no se debe se firmaron 88.083 multas y otras 30.042 por exceder la velocidad. Por no obedecer la señalización de prohibición hubo 8.087, por utilizar el teléfono móvil 1.777, por conducir por la acera (afecta a las bicis y patinetes) 1.500 y por no respetar el semáforo en rojo otras 1.392, entre otras tantas. En total se tramitaron 139.106 expedientes sancionadores, apenas 318 más que en el 2018.

Los accidentes protagonizados por vehículos durante el pasado año crecieron un 3% y los conductores implicados tenían edades entre los 31 y los 65 años, en su mayoría. En total se registraron 3.169 de los que 445 afectaron a motocicletas (un 3% más que en el 2018), 121 a ciclomotores (un 19% menos), 166 a las bicis y 116 a los VMP. En el resto se vieron implicados coches.

Dos personas perdieron la vida, una cifra que no se producía desde el 2016. En el 2018 hubo cinco víctimas mortales en las carreteras de la ciudad y cuatro en el 2017.

Según la memoria, se registraron 1.531 colisiones, 885 choques, 202 salidas de vía, 231 caídas en las calzadas y 285 atropellos, principalmente a peatones cruzando con preferencia en pasos sin semáforos, de los que solos 42 sufrieron lesiones graves, pero también hubo dos que perdieron la vida.

De las 2.380 pruebas que se realizaron a los implicados en un siniestro, 237 personas dieron positivo en la prueba de alcoholemia y 195 en drogas.

Aunque la concejala delegada de la Policía Local niega que existan puntos negros en la capital aragonesa, hay diez calles principales que concentran el grueso de los accidentes. Se trata del camino de las Torres (64), la avenida Cesáreo Alierta (54), el paseo Echegaray (52), ronda Hispanidad (51), Vía Hispanidad (47), las avenidas Madrid (41), Cataluña (35) y Navarra (34), Valle de Broto (34) y Gómez de Avellaneda (32). Cavero admite que las grandes avenidas, con varios carriles, suelen concentran los siniestros porque registran más tráfico y porque los conductores tienen a correr más. Por ello, añade, se intensifica la vigilancia policial en estos puntos y se está tratando de mejorar su pavimento con el ánimo de disminuir los accidentes que suelen producirse por falta de atención o por negligencias e imprudencias al volante.

En el caso de los patinetes, la memoria detalla que de los 116 accidentes registrados, 33 fueron por una caída en la calzada, mientras que en 28 no se respetó la preferencia del carril bici y en 14 se produjo una colisión fruto de la falta de atención.

Cavero insiste en que se está trabajando en mejorar el firme de los carriles bici y de las calles pacificadas a 30 kilómetros por hora para tratar de evitar los siniestros que se generan por mal estado de las calzadas. En el plan de actuación urgente que comenzó en abril se han adecuado 80.000 metros cuadrados de calzadas.