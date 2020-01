Aragón es la comunidad que peor valora a Pedro Sánchez

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Yo como aragonés y demócrata y español de ley ,doy mi opinión del por qué Pedro Sánchez y de Podemos son los menos valorados , es tan sencillo como ver que el aragonés no soporta las mentiras ni los engaños y más cuando damos nuestro voto y una vez que alcanzar poder se olvidan rápidamente de los les han votado. Yo no olvidaré nunca como podemos nos fallo e los del 15de Mayo del 1015 , que con nuestro voto les dimos la oportunidad de entrasen en política ,y se negaron a dar el apoyo la primera vez que Pedro Sánchez ya pudo gobernar, y ahora claro que le han apoyado pero pensando mas en ocupar poltronas que en los ciudadanos . La ambición personal en política no tiene cabida . Por eso son cero creíbles .