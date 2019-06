Los aragoneses son los que menos sufren para llegar a final de mes

Los aragoneses tienen una buena salud económica. Según la última Encuesta de Condiciones de Vida del 2018 del INE (Instituto Nacional de Estadística), la comunidad aragonesa es la que menos problemas tiene para llegar a final de mes en España y la que menos retrasos tiene para hacer frente a los pagos del día a día. En cuanto a la renta media por persona, también supera ligeramente la nacional, con unos ingresos de 11.990 euros frente a los 11.412 globales. Sin embargo, mientras que en el cómputo nacional la renta media se ha incrementado un 3,1% respecto al 2017, en el caso de los aragoneses ha descendido un 1%.

Los últimos datos del INE, fruto de una encuesta realizada en el último trismestre del 2018 y que compara la situación de los hogares respecto al 2017, dan muestras de las desigualdades sociales que existen a lo largo de todo el territorio, unas diferencias que bien podrían encontrarse, igualmente, en las propias comunidades.

Aragón es la cuarta autonomía donde sus habitantes tienen mayores ingresos, por detrás del País Vasco (14.722 euros por persona), Navarra (13.585) y Cataluña (13.338). Un hecho que repercute en que los aragoneses estén entre los españoles que más desahogados llegan a final de mes y sean de los que más capacidad tienen para afrontar imprevistos.

Aunque la situación es mejor, tras unos años en los que la crisis enseñó su peor cara y sus consecuencias todavía se arrastran a día de hoy. Según los datos del INE, el 10,4% de los hogares españoles manifestó llegar a fin de mes con «mucha dificultad», algo que no sucede en las tres provincias aragonesas –con sus distinciones– ya que son los que menos problemas tienen para pasar el calendario. Tan solo un 4,5% admite tener complicaciones, en cambio, en Andalucía pasa penurias el 18,3% y en Murcia un 16,2%.

Esto no significa que sea sencillo superar los 31 días, solo un grupo reducido de afortunados puede presumir de ello. En concreto, un 1,5% dice que lo hace «con mucha facilidad» mientras que la mayoría asegura que lo hace con «cierta dificultad» (un 28,9% de los aragoneses), un porcentaje que se disparó el año pasado respecto al 2017, cuando fuel del 16%, o con «cierta facilidad» (un 38,2%).

POBREZA / Estos datos repercuten directamente en que la tasa de pobreza en los hogares no sea alarmante en Aragón, si se compara con la de otras comunidades, pero no hay que olvidar que uno de cada cinco españoles la sufre. El umbral para las viviendas de una persona se situó en 8.871 euros, un 4,1% más que el estimado en el ejercicio anterior. En el caso de los que tienen dos adultos y dos menores de 14 años, los ingresos no superan los 18.629 euros. Las tres regiones con las tasas más bajas fueron la del País Vasco (12,1%), Navarra (12,6%) y, en tercer lugar, la aragonesa, donde un 17,7% de su población está en peligro de sufrir exclusión social. Pese a estar en los mejores puestos, la cifra ha crecido 1,9 puntos respecto al 2017, exactamente la misma que se registró en el 2015 y después de que en el 2016 descendió al 15,8%. Las que presentan tasas más altas son Extremadura (44,6%), Andalucía (38,2%) y Canarias (36,4%). Ampliando la mirada al conjunto de la nación, 21,5% de la población estaba el año pasado en riesgo de pobreza, un 10,7% en baja intensidad en el empleo y un 5,4% con carencia de material severa. Tres situaciones que un 1,4% de la población sufre a la vez.

Por grupos de edad, se redujo 1,9 puntos para los menores de 16 años, aunque aumentó 0,2 puntos entre los 16 y 64 años y 0,8 puntos en los mayores de 65 años, según el informe del INE.

Un dato que no hay que pasar por alto y que es preocupante es que el 50% de los hogares en riesgo de pobreza o exclusión están formados por un adulto que tiene a su cargo a un hijo dependiente.