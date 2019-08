Azcón insiste en que los técnicos decidirán sobre las carpas del Pilar

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, afirmó que los informes que realicen los técnicos del Ayuntamiento, serán los que dirán si se podrá instalar la carpa de Interpeñas en el Parque de Atracciones. También decidirán sobre si se permitirá que haya circo con animales en la ciudad durante esas fechas.

Azcón menciono ayer que están haciéndose los informes oportunos para saber si las carpas que los empresarios privados han solicitado que se instalen con motivo de las Fiestas cumplen o no la legalidad. «Los precedentes que tenemos son los que tienen que ver con el Parque de Atracciones, donde también se pidió una carpa para las fiestas pasadas y los informes de urbanismo dijeron que no se cumplía con la legalidad», por ello, consideró que sería «difícil de entender» que «si el año pasado se dijo que esas carpas no cumplían con la legalidad este año vayan a cumplirla».

Azcón aseguró que en cualquiera de los casos lo prudente sería que se esperara a los informes que realicen los técnicos municipales «para saber si esas carpas de empresarios privados van a poder instalarse o no». También hizo referencia a la solicitud por parte de un circo de llevar su espectáculo con animales vivos a Zaragoza. Azcón precisó que serán los informes técnicos los que ayudarán al Ayuntamiento a tomar una decisión al respecto y dar respuesta a solicitud.

Por otro lado, el alcalde explicó que la falta de Presupuestos Generales del Estado no solo afecta a las comunidades autónomas, sino también a los ayuntamientos. Así lo explicó con motivo de la visita de la vicesecretaria de Política Social del Partido Popular y exalcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, quien censuró la «asfixia y presión» económica a las autonomías y a los municipios por parte de los ministerios en funciones del PSOE.

Azcón criticó que el Gobierno de España todavía no haya dado una cifra de las transferencias que hará a los municipios para 2020 y que la del 2019 no se haya actualizado. En su opinión, es necesario un Gobierno que responda a las legítimas demandas del resto de las Administraciones y no uno «que se encargue de chantajear con estas presiones económicas».

El primer edil afirmó que al que el Ayuntamiento de Zaragoza sea «el más endeudado de España» ahora hay que sumarle «las deudas, los intereses de demora, las revisiones de precios y los millones de euros que nos encontramos en sentencias judiciales».

Señaló que el 7 de agosto mandó una carta a la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, para pedirle una entrevista y reconoció que la ministra todavía no le había contestado.