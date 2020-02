Azcón pide a la empresa del bus que haga acopio de tarjetas

La falta de tarjetas de bus urbano en Zaragoza ha despertado cierta inquietud coincidiendo con la subida tarifaria del transporte público, después de seis años con los precios congelados. Desde la empresa, Avanza Zaragoza, aseguran que a día de hoy no existe problema de desabastecimiento después de que se agotasen sus reservas a principios de año y de que se haya solventado el problema. Sin embargo, el alcalde, Jorge Azcón, ha instado este martes a la concesionaria que se encarga del servicio a que haga “acopio” de plásticos y que se suministren a los establecimientos que llevan hasta dos meses esperándolos.

Desde Avanza Zaragoza han matizado este martes que el pasado mes de enero se produjo una “rotura de estoc” porque la empresa que se encarga de proveerles de tarjetas multiviaje tardó más de lo previsto en reponer sus reservas, entonces a cero. Aseguran que esta situación no afectó a sus puntos de venta, como las oficinas de El Caracol, algo que no garantizan que sucediese con el resto de establecimientos que también las suministran. En este sentido, explican que se van a estudiar cuáles están pendientes de recibir los plásticos multiviaje y por qué no los han recibido.

“No puede ser que un usuario acuda a pedir su tarjeta y no haya”, ha declarado el primer edil, que ha instado a la empresa a que haga “acopio de forma inminente", y ha dicho que pedirá explicaciones sobre lo sucedido.

Por su parte, la responsable de Servicios Públicos y Movilidad, Natalia Chueca, ha dicho que "se ha producido un incremento de la demanda que no estaba previsto con suficiente solvencia por parte de la empresa" y que "está en vías de solución".