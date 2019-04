Casi la mitad de las aragonesas de entre 30 y 34 años no tiene hijos

Casi la mitad de las aragonesas (el 44%) de entre 30 y 34 años no tiene hijos, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra es baja si se compara con el resto de la Unión Europa, donde la edad media para ser madre es muy inferior, pero la cosa cambia si la comparativa se realiza con el resto de España. De hecho, Aragón es la tercera comunidad en la que el porcentaje de mujeres sin hijos en esta franja de edad (entre 30 y 34) es menor. Solo la superan Murcia, con un 37%, y Baleares, con un 39,7%.

Si se sube un escalón y se pasa a la franja de edad de entre 35 y 39 años, el panorama aún es más alentador para Aragón, ya que es la comunidad con un mayor porcentaje de mujeres con hijos: el 81,7% del total, frente al 72,2% del conjunto del país.

Eso sí, la encuesta de fecundidad del 2018 publicada ayer por el INE confirma que las aragonesas prefieren esperar al menos a tener 30 años para dar a luz a su primer hijo. Así, el 89,87% de las menores de 30 en la comunidad aún no tiene hijos, lo que la convierte en la sexta región con un mayor porcentaje. Este ranking lo lidera Galicia con un 93,48%, mientras que en el conjunto del país la proporción es del 88,13%, unas cifras muy alejadas de las que se registran en la mayoría de países de la Unión Europea.

En este sentido, la encuesta del INE destaca que las dificultades para conciliar la vida familiar y laboral y los problemas económicos por los bajos salarios llevan a las españolas a retrasar su maternidad una media de 5,2 años respecto a la edad en la que tenían previsto tener su primer hijo.

En el conjunto del país, casi el 80% de las mujeres de entre 25 y 29 años y más del 95% de hombres menores de 30 no tienen hijos. Así, casi ocho de cada diez mujeres en esta franja de edad aún no ha tenido hijos, un porcentaje que se eleva al 88,1% para las mujeres de entre 18 y 30 años. Por su parte, más de la mitad de las mujeres de 30 a 34 años (el 52%) aún no ha tenido hijos.

A este respecto, la encuesta del INE subraya que el 42% de las mujeres residentes en España de entre 18 y 55 años ha tenido su primer hijo más tarde de lo que consideraban ideal.

La estadística también pone de manifiesto que el lugar de nacimiento de la madre determina la edad en que se tiene al primer hijo. Así, el 99% de las residentes en Aragón nacidas en España y menores de 30 años no tiene hijos, un porcentaje que baja al 58% si la mujer ha nacido en el extranjero.