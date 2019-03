–¿Cómo se ha planteado el salto del periodismo a la política?

–No soy yo el que va a la política, ha sido la política la que ha venido a mí. Se me presentó la oportunidad de responder a la famosa premisa de Kennedy: No te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. En este caso, por una comunidad. Lo cierto es que se han dado determinadas circunstancias personales y familiares que me lo permiten. Y profesionalmente estoy en el momento adecuado para dar un cambio.

–¿Le llamó Ciudadanos o ha llamado usted de Ciudadanos?

–Había una relación previa. Y más de una vez a lo largo de mi vida me había planteado la posibilidad de dar el salto a la política. En todo caso, siempre he sabido que para plantear una candidatura tenía que lograr el aval de la dirección del partido.

–¿Ciudadanos siempre fue su primera opción?

–No he pensado en otras opciones porque no han existido. Creo que Ciudadanos es un traje a medida para mí y para otra mucha gente. Es un partido sin contraindicaciones. Lo suficientemente amplio y transversal como para dar cabida a personas que tienen inquietudes sin tener que posicionarse en la derecha o la izquierda tradicional. Somos gente que tenemos una visión de la vida muy normal, que vemos que las personas quieren una solución a sus problemas diarios que partan de la sensatez y del sentido común. Ciudadanos es un traje a medida en el que uno se puede sentir especialmente cómodo.

–¿Se ve más cómodo pactando con el PP o con el PSOE?

–Estamos todavía decidiendo. Aún tenemos que diseñar un proyecto de gobierno para los próximos cuatro años. Creemos que va a ilusionar a mucha gente. Después ya nos preguntaremos por los pactos si nos lo tenemos que preguntar, pues salimos con el convencimiento de que vamos a ganar.

–Albert Rivera en Madrid ya ha dicho que no pactará con el PSOE.

–La pauta se ha marcado por la dirección del partido, no es una decisión personalista. Me parece lógico este planteamiento, pues en España han pasado dos cosas muy graves: la Generalitat de Cataluña ha intentado romper el Estado y después hemos visto cómo un partido constitucionalista no ha dudado pactar con estos partidos para mantenerse a toda costa en La Moncloa.

–¿Es diferente el PSOE de Pedro Sánchez del que lidera Javier Lambán?

–Yo no soy el que tiene que ver esas diferencias. El PSOE es el PSOE. Lo que está claro es que esa decisión que se ha tomado en Madrid se ha hecho pensando en las elecciones generales. No se ha dicho nada sobre las autonómicas del mes de mayo. Pero el propio PSOE tendrá que decidir si se identifica con el partido tradicional que hizo grandes cosas por la democracia o con ese otro PSOE con el que hoy en día no pactaría ni Felipe González ni Alfonso Guerra.

–¿Qué propuestas quiere poner Cs sobre la mesa para Aragón?

–Tenemos que mejorar los procedimientos. Tenemos que lograr que las administraciones públicas estén a disposición de los ciudadanos. Muchos problemas pueden convertirse en oportunidades. Creo que es posible un modelo de sociedad en el que la presión fiscal no sea la que es. Y en la que las administraciones tengan en cuenta las necesidades reales de la calle, sin vivir de quimeras políticas. En Aragón desde el minuto uno se tiene que plantear una guerra sin cuartel a la despoblación.

–¿Qué cambios propone respecto a la actual gestión del Gobierno de Aragón?

–No voy a hacer una campaña que identifique el Gobierno de Javier Lambán con el apocalipsis. En estos cuatro años hay cosas que se han hecho bien. Lo peor han sido las oportunidades que se han perdido. Aragón ha liderado el crecimiento, pero no hemos sabido aprovechar esa oportunidad para atraer inversiones. Creo que tendrían que llegar muchos más proyectos, pero no ha sido posible porque damos miedo por la enorme presión fiscal. Gracias a Ciudadanos ya se pudo pegar un primer rejón a Sucesiones. Y en la próxima legislatura si depende de nosotros le daremos la puntilla final.

–¿Pretende mantener a los diputados actuales de Ciudadanos en su nuevo equipo?

–El trabajo de estos cuatro años ha sido muy importante. Se ha conseguido la reducción del impuesto de Sucesiones, por ejemplo. Mi intención es contar con todos, pero tenemos que ser muy respetuosos con lo que marque el partido. Será una cuestión colegiada, pues nos estamos preparando para un gran salto.