Coloquio entre adolescentes

Los cien alumnos de 3º y 4º curso del Instituto de Educación Secundaria Avempace se han agolpado en el salón de actos del centro en el que no han dejado de aplaudir como si tuvieran a una estrella del rock subida al escenario. El silencio no existía para ellos y, bajo la atenta mirada de sus profesores, han aplaudido cada propuesta que sus compañeros han explicado y los comentarios de los asistentes respecto a la presentación de las iniciativas para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Mientras tanto, cinco alumnos elegidos de manera voluntaria repasaban en el escenario una y otra vez las preguntas que les iban a realizar a la ministra de Educación, al presidente de Unicef y al consejero de Educación y Cultura en Aragón. Los temas los han tenido claros, ¿Por qué no hay suficientes plazas para la Formación Profesional? ¿Por qué las matrículas tienen un coste elevado? ¿Por qué no se recibe una buena información sobre educación sexual en los centros educativos? ¿Qué se está realizando respecto a los ODS? ¿Y por el cambio climático? ¿Cómo pueden participar los jóvenes si no pueden votar?

Faci ha mencionado las iniciativas impulsadas por el Gobierno de Aragón relacionadas con la agenda 2030, entre las que ha citado el proyecto Ebro y el desarrollo de un campus digital que recoja proyectos innovadores en materia de Formación Profesional. Por su parte, Celaá ha dado una gran importancia a la educación, entre la que espera incluir la educación afectivo sexual.

El presidente de Unicef, Gustavo Suárez Pertierra, ha agradecido al instituto el compromiso dentro de su proyecto educativo con los ODS convirtiéndolo en un «elemento central» en todo el trabajo elaborado.

Además, la directora del centro, Eva García-Bajo Pierna, le ha entregado a Isabel Celaá una cápsula del tiempo donde han metido un dispositivo de almacenaje con cientos de vídeos donde se recogían diferentes propuestas para conseguir un mundo mejor.