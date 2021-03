Desaparece un hombre de 67 años en Sallent, en la zona del embalse de la Sarra

Miguel Villarroya, de 67 años y vecino de Zaragoza, desapareció el pasado 23 de marzo en la localidad altoaragonesa de Sallent de Gállego, en la zona del embalse de la Sarra. Físicamente es de comprensión delgada y mide 1,65 metros. Su hermana detalló, además, que es deportista, iba bien equipado con ropa de montaña, con un gorro, no lleva gafas de ver, no toma medicación, ni tiene enfermedades. Así como que suele llevar unos pantalones de montaña de color gris y el cortavientos o anorak suele ser también oscuro, según explicó Purificación Villarroya.

"Mi hermano se fue el 23 de marzo de Zaragoza sobre el mediodía, a la zona de Sallent de Gállego y nos dijo que estaría un par de días. Al ver que al pasar ese par de días no había vuelto, y que no recibía Whatsapp, ni recibía llamadas, empecé a preocuparme", relató Villarroya. Según explica la hermana del desaparecido, Miguel en ocasiones iba solo a sus rutas e incluso se quedaba más tiempo porque le gustaba "estar solo en la montaña". Sin embargo, cuando este pasado fin de semana no dio señales, Purificación contactó con la Guardia Civil. "La Guardia Civil empezó las labores de búsqueda y rastreo, con helicópteros y todo, y vieron la furgoneta con la que había ido, pero él no estaba", lamentó.

Por otro lado, la hermana de Miguel destacó que él no solía comentarle las rutas que iba a realizar porque prefería ir "a su marcha". Y aquel 23 de marzo simplemente dijo que se iba a Sallent.

Si lo ha visto o conoce su paradero, se ruega ponerse en contacto con la Guardia Civil o con los teléfonos 661251304 y 666719503.