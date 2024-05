Un mundo de posibilidades a tu alcance con Z16

¿Cumples todos los requisitos para disfrutar de tu ciudad como nunca antes hubieras imaginado y todavía no eres emabajador o embajadora del programa de ocio, cultura y deporte para jóvenes Z16? Si cumples 16 a lo largo de 2024 y estás empadronado o empadranoda y/o estudias en un centro educativo de la ciudad de Zaragoza, y todavía no te has apuntado ¡No sabes lo que te pierdes! Un sinfín de actividades exclusivas con visitas personalizadas y regalos solo por pertenecer al equipo de embajadores de Z16.

Hasta la fecha, gracias a nuestras actividades de nombramiento y descubrimiento, hemos tenido eventos exclusivos en el Acuario de Zaragoza -con premio de inmersión de buceo incluido-, en Mobility City, Alma Mater Museum, CaixaForum, Body Factory, El Museo de Origami de Zaragoza (EMOZ), Coco Room, La Calle Indiscreta o el Museo Pablo Gargallo, ¡y todavía nos quedan unas cuantas!

¿Y tú? ¿Todavía no conoces Z16? Si quieres saber más o te ha quedado alguna duda, no dudes en escribir un correo electrónico a z16ayuda@zaragoza.es, llamar por teléfono al 976 72 16 16 o contactar a través de Instagram en @z16zaragozajoven

¿Quieres ser embajadoro embajadora de Z16 o simplemente formar parte de esta gran familia? Tan solo tienes que descargar la App Z16 en tu móvil, registrarte y validar tu cuenta para disfrutar de todas las ventajas del programa. Y si quieres saber más sobre Zaragoza Joven, tienes toda la información aquí en este enlace: ¡No te lo pierdas!

Te recomendamos