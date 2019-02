Excluidas dos empresas del concurso para los patinetes

El concurso público para obtener una de las dos licencias que permitirán operar en Zaragoza a empresas de alquiler de patinetes eléctricos compartidos promete un pulso igualado entre, como mínimo, cinco de los trece licitadores que finalmente se presentaron. Dos de estos ya han quedado excluidos al abrirse los sobres, de manera que en pie quedan, de momento, cinco firmas que han pujado y que no necesitan subsanación alguna (Alma Mobility-Urbano Bernabé manufacturing, Alosa-Eskay, Koko Kicksharing, Lmts Goflash Spain y Reby Rides-Novo Rehum).

Las excluidas son Boltest TXFY por la «presentación extemporánea» de su puja y Motorcycle Motos y Accesorios, por «incumplimiento de la obligación de justificar la fecha de imposición del envío y anunciarlo él mismo mediante correo electrónico». A otras seis se les dieron tres días hábiles para solventar defectos documentales: Bird Rides Spain, Fourth Kind Mobility, Voi Technology, Micro Mobility, Ari Sharing y Lime Technology.

Entre las ofertas recibidas, destaca que seis de las once que siguen siendo válidas hayan ofrecido poner en circulación solo 250 de las 850 que permitía el concurso, y todas ellas en los llamados distritos tipo C, que incluye a Torrero-La Paz, Oliver-Valdefierro, Casblanca, Distrito Sur y Miralbueno. De hecho, solo cuatro empresas (Koko, Lmts, Reby Rides-Novo Rehum y Voi) han llegado a esas 850 –Bird Rides pondría 400–, tres de ellos ofreciendo 300 vehículos en esos mismos barrios C (50 más) y uno llegando a 330.

Para el tipo A, los distritos del centro de la ciudad y el de Universidad, ofertan entre 160 y 180 unidades, y para el B (el resto), sí parte con el grueso de sus apuestas, y serían entre 360 y 390 patinetes eléctricos los que estarían dispuestos a poner en la calle.