Inhabilitada una médico de Zaragoza que fisgó el historial de su empleada del hogar

Una médico zaragozana reconoció ayer ante los magistrados de la Audiencia Provincial de Zaragoza que en el 2017 fisgó en el historial clínico de su empleada del hogar para saber por qué estaba de baja laboral.

R. M. V. lo admitió al inicio de un juicio por un delito de descubrimiento de secretos que el Código Penal castiga con penas de cuatro años de prisión y con la inhabilitación especial para dicha profesión por tiempo máximo de seis años. Estas penas están señaladas para toda autoridad o funcionario público acceda a un sistema de información incumpliendo su obligación de sigilo o reserva.

El reconocimiento estuvo aparejado al pago de una indemnización de 3.000 euros a la víctima, quien denunció los hechos ante el Cuerpo Nacional de Policía y que se personó en la causa judicial como acusación particular. Unas circunstancias que modificaron su responsabilidad penal, debido a que se le aplicó la atenuante muy cualificada de reparación del daño. Ante esto, la Fiscalía decidió rebajar la condena a un año y dos meses de prisión, si bien no ingresará en ningún centro penitenciario por no tener antecedentes judiciales previos.

No obstante, durante dos años y tres meses no podrá volver a ejercer su profesión puesto que aceptó estar inhabilitada de empleo y sueldo durante ese tiempo.

Los hechos se remontan al año 2017 cuando la mujer que había contratado para asumir las tareas del hogar estuvo de baja del 19 de octubre al 23 de noviembre. Durante la misma, la acusada realizó un comentario a la denunciante que a esta le extrañó puesto que no le había dado información sobre cuándo tenía la consulta médica. Esto derivó en una instrucción y la consiguiente condena, que es firme puesto que hubo conformidad entre las partes.

INFORMÁTICO DEL SALUD

Por otro lado, la Audiencia Provincial de Zaragoza ya ha señalado para el próximo mes de julio el juicio contra el informático del Salud que, supuestamente, cometió un delito de revelación de secretos.

La acusación solicita cuatro años de prisión para este zaragozano, A. M. L. que, al parecer, filtró un examen de la especialidad de Nefrología a su esposa. El resultado del examen fue tan inusual que hizo saltar las alarmas de los correctores.