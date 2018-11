Maru Díaz: «Estamos preparados para ganar»

–Pase lo que pase, la cabeza de lista para las elecciones autonómicas de Podemos será una mujer, ¿es una buena noticia?

–Es una buena noticia para el partido, el mandato de la calle está siendo que la mujer ocupe cada vez más espacio en todos los ámbitos de la sociedad, y no desoímos ese mandato.

–¿Cómo se ha gestado su candidatura ‘Listas para ganar Aragón’ para que muchos de los que se habían postulado a cabeza de lista acaben de su lado?

–Llevamos varios meses formando un equipo de afinidad, compartimos la forma de entender el partido y la política. Desde el verano hasta ahora ha habido múltiples reuniones en la que se ha insistido en que tenía que liderar una mujer, han hecho una especie de lobi para convencerme (ríe). Al final estos procesos son muy largos y se trata de no dar pistas, alargar hasta el final guardando bien el secreto. Pero la decisión estaba tomada desde hace tiempo.

–Con el apoyo de la gran mayoría de los actuales diputados de Podemos en las Cortes, del secretario general, Nacho Escartín y de la dirección nacional, ¿le molesta que le consideren la candidatura oficialista?

–En Podemos he asumido casi todas las posiciones. Llevamos años demostrando que hacemos una oposición útil y fuerte, y tenemos opción de demostrarlo todavía más en el Gobierno.

–¿Qué caracteriza a su lista frente a otras opciones?

–Fundamentalmente entendemos que, tras cuatro años en la oposición, podemos salir a ganar. Estamos más que preparados, tanto nosotros como los que se incorporarán, sabemos lo que nos toca hacer y por eso saldremos a ganar. Desde la oposición hemos hecho mucho, desde el Gobierno haremos todavía más. En cuanto a la configuración tenemos el mayor porcentaje de mujeres que permiten los estatutos del partido, el 60% de las integrantes de la lista.

–¿Ese convencimiento es lo que le hace presentarse solo a cabeza de lista, sin posibilidad de integrarse en otra (Erika Sanz figura en ambas opciones)?

–Entiendo que uno no se presenta para ocupar un escaño, para estar por estar, sino para defender un modelo de partido concreto. Si no lo consigo seguiría trabajando para el partido, con cualquier otro papel, pero no lo haría como diputada.

–Pese a que, como repite, saldrán a ganar, si no lo consiguieran en las elecciones, ¿estaría dispuesta a entrar en un Gobierno de coalición con el PSOE y otras fuerzas?

–Hay que ser realistas, la alternativa a un pacto de partidos de izquierdas es uno de derecha y ultraderecha, y no pulsaré ningún botón que permita que gobierne la derecha. En ese tipo de acuerdo nos tocaría discutir más pero sería preferible que hubiera un Gobierno de izquierdas, por mucho que peleásemos.

–¿Entonces prefieren entrar en un Gobierno de izquierdas que mantener su papel actual de oposición con apoyos puntuales?

–Sí, creo que sería más útil.

–¿Cree que la posible irrupción de partidos como Vox en los parlamentos supondrá una ventaja a la hora de que se fragmente más la derecha?

–A mí me da miedo lo que está pasando por Europa y por todo el mundo, están reviviendo temas que por lo visto no estaban tan enterrados ni superados como creíamos, no podemos permitir que la ultraderecha retrógrada, xenófoba y machista se extienda en los parlamentos.

–¿Qué medida sería prioritaria para usted en el que caso de que llegase a gobernar?

–El actual Gobierno tiende a presumir de que ha bajado mucho el paro, pero se ha salido de la crisis con dejes de la época anterior, sigue habiendo mucha precariedad, trabajadores pobres y autónomos con cuotas abusivas. Se habla mucho de empleo pero ni siquiera se ha aprobado la Ley de Autónomos en toda la legislatura. Las primeras medidas serían para ganar dignidad y diversificación en el empleo.

–¿Qué otras medidas tienen en mente, qué les hace llegar la gente?

–Podrán hacerlo el domingo (por hoy) en una rueda de prensa ciudadana que daremos en el parque del Tío Jorge de Zaragoza (en El Jardín de Jorge, a las 12.15 horas).