«Metieron a todo Aragón en el mismo saco, pero el verano ha ido bien»

¿Cómo ha vivido el Sobrarbe la pandemia y los rebrotes?

Nosotros no hemos tenido situaciones tan críticas como en otros lugares, no hemos tenido focos importantes, ni siquiera en lugares especialmente sensibles como podía haber sido la residencia de mayores de Aínsa. Por la buena labor de sus trabajadores y supongo que por un poco de buena suerte también, nos hemos librado de ellos. En el resto del territorio ha habido algún caso puntual, pero está todo controlado. La dispersión de la población también ayuda a controlarlo. En definitiva, la valoración hasta ahora es buena. Ahora es cuando toca empezar con los colegios y estamos un poco en alerta a ver cómo evoluciona la situación.

¿Les preocupaba que con la afluencia de turistas, sobre todo a Ordesa, pudieran surgir focos importados?

Nosotros en la comarca hemos tenido un nivel de ocupación bastante alto al final, pese a la alerta que se generó. En los medios nacionales metían a Aragón en el mismo saco, con una visión de conjunto que, el que conoce el territorio, sabe que no tiene sentido. Aquí en el Sobrarbe tenemos la extensión de la provincia de Vizcaya y una densidad de 3,5 habitantes por kilómetro cuadrado, es difícil que se propague. Pero al principio, en julio sobre todo, sí hubo bastantes anulaciones por lo que se decía de Aragón, y nos preocupó. Afortunadamente, al final la gente ha entendido la diferencia entre unas partes del territorio y otras y en agosto hemos estado muy bien de ocupación.

En el Matarraña consideraban que al final incluso habían tenido más visitas que otros años, ¿también ha sido su caso?

No, no podría decir que haya mos tenido más que otros años, pero casi igual, que ya es bastante. No tengo las cifras exactas, pero creo que en muchas partes se ha superado un 80% de ocupación en agosto, que ya ha sido bastante tal y como pintaba el verano, estamos satisfechos.

¿Ha cambiado el perfil del visitante, en cuanto a los extranjeros o la procedencia de los nacionales?

La mayoría del turismo que tenemos es español. Creo que el cambio se ha notado en los cámpings, que habitualmente sí que tienen más clientes franceses, belgas u holandeses, y extranjeros este año ha habido muy, muy poquitos en todas partes. Pero los españoles creo que han venido como siempre, de Aragón, Cataluña, País Vasco y alguno de Madrid, con poca variación.

¿Les preocupó que el reciente brote en Broto torciese el final de la temporada en la zona?

Al principio nos preocupó un poco porque no se sabía cómo iba a evolucionar, pero tras hacer más de 50 pruebas creo que hubo unos 15 positivos, no tengo el dato exacto. Afortunadamente se quedó en casi nada y se pudo controlar, por lo que estamos contentos. Pero sí, es verdad que al principio nos parecía preocupante.

¿Han recibido alguna instrucción especial de cara al inicio de curso o han tenido que modificar servicios por las peculiaridades de la comarca?

Instrucciones específicas no, seguimos las indicaciones y recomendaciones del Gobierno de Aragón y Salud Pública en cuanto a limpieza y desinfección. Los colegios sí han modificado los horarios y nos los han pasado para reorganizar el transporte escolar, que es una de las competencias delegadas que tenemos por el Gobierno de Aragón. Con los horarios cambiados, y algún alumno nuevo en poblaciones dispersas, hemos tenido que reorganizar las rutas y nos ha aumentado, calculo que un 10% respecto al curso anterior, la factura. Pero no ha sido nada excepcional.

Han mantenido la feria del Sobrarbe en Aínsa este fin de semana, incluso se abrió el centro de arte, y también se celebró el de cine en Boltaña, ¿la buena situación les ha permitido no suspender eventos?

Las fiestas sí se suspendieron, también porque era por obligación, como todas las actividades multitudinarias, y no pudimos hacer algunas actividades como el festival Espiello, que hemos aplazado para el 2021, aunque algún acto cultural se ha podido ir celebrando. Por lo demás, creo que hemos mantenido lo más importante, con las adaptaciones necesarias para esta situación. Creemos que, en la medida de lo posible, hay que mantener la normalidad y dinamizar un poco la economía, porque aunque la salud es lo primero, lógicamente, la economía tira mucho.

En la zona prima mucho el turismo, ¿tienen ya resultados de la encuesta del sector que pusieron en marcha este año?

La lanzamos porque queríamos tener más datos de esta campaña. Creo que ya están recogidos los datos, pero los están estructurando para tener otra fuente de análisis y diagnóstico. Forma parte de la estrategia que pusimos en marcha a principios de año.

¿Esta incluye la iniciativa de señalización de puertos para cicilistas que han puesto en marcha también con entidades privadas?

El cicloturismo tiene un peso importantísimo en esta zona, y es un sector que cada vez gana más protagonismo, por lo que este proyecto de señalización es notable, y una demostración de lo bien que lo está haciendo el sector privado en esta zona. Creo que es una línea de trabajo a seguir, potenciar el turismo de Medio Ambiente, de naturaleza, y encaja perfectamente en la línea de desarrollo que queremos para el Sobrarbe. Desde la comarca nos tienen para todo lo que podamos ayudar en este sentido