Las negociaciones entre los jardineros y FCC vuelven a bloquearse

Las negociaciones entre la empresa que gestiona las zonas verdes de Zaragoza, FCC, y el comité de empresa vuelven a estar bloqueadas, por segunda vez en una semana. Según han informado desde la concesionaria, los jardineros han rechazado la propuesta que les trasladó en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) este martes.

La contrata incluyó en su oferta una subida del 1% de su salario durante este año, que según el comité se traduciría en unos «30 euros más al mes», además de aplicar la subida del IPC real más un 1% durante el 2021 y el 2022. También está dispuesta a complementar al 100% la enfermedad común aunque con la condición de que el absentismo laboral sea menor del 5% actual.

En el encuentro de este miércoles en el SAMA, según ha indicado la empresa, el comité ha comunicado que no aceptaba la propuesta, por lo que desde FCC entienden que la negociación "está bloqueada" al considerar que los motivos de la huelga "son políticos" y que sus reivindicaciones "no tiene nada que ver con la plantilla ni el servicio". Desde la dirección insisten en que no pueden "acordar subidas escandalosas que hipotequen la arcas municipales" porque el servicio se está prestando en reconocimiento de obligación desde el 1 de enero del 2018, cuando caducó el contrato.

La huelga indefinida comenzará el lunes día 20, pero antes, este jueves, los jardineros están llamado a secundar una manifestación por el centro de la ciudad. Los jardineros, además de pedir mejoras salariales y sociales, también exigen al Gobierno de Azcón que asuma el compromiso de no dividir en lotes el servicio, un asunto que están valorando a día de hoy los técnicos municipales.