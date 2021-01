La nevada del sábado en Zaragoza podría parecerse a la de 2005, con más de 10 cm de espesor

Filomena ya está aquí, o por lo menos sus efectos ya se están empezando a notar en el sur de la comunidad autónoma, en Teruel. Está previsto que, a lo largo de este jueves, nieve ya en la capital turolense, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), mientras que para Zaragoza y Huesca “el día clave” será el sábado. Será entonces cuando en la ciudad del Ebro pueda cubrirse de blanco repitiendo una imagen que no se daba desde hace tiempo. Según el delegado de Aemet en Aragón, Rafael Requena, si se cumplen las previsiones la nevada de pasado mañana podría parecerse a la que cayó ya en el 2005, cuando se acumularon en la capital aragonesa unos 20 centímetros. La última vez que nevó en Zaragoza fue en febrero del 2018, pero fue de menor entidad. Este sábado se espera que sea mayor.

A lo largo de la mañana de este jueves ha comenzado a nevar ya en ciudades como Cuenca, Albacete, Toledo y Madrid. En realidad, las precipitaciones que caigan a lo largo del día de hoy y de mañana no se deben todavía a la propia Filomena, sino a una pequeña 'hermana' que ya ha llegado a la península Ibérica. La borrasca grande está ahora al oeste de Canarias, y será el sábado cuando aterrice con todo su potencial. Eso sí, a pesar de que las precipitaciones en forma de nieve pueden causar problemas en muchas zonas de Aragón, no se espera que las afecciones se parezcan siquiera a las que provocó hace un año la borrasca Gloria. Entonces, en algunos puntos de las comarcas del Matarraña se acumularon espesores de un metro de nieve y llegaron a caer hasta 200 litros por metro cuadrado.

La diferencia entre Gloria y Filomena es que esta segunda borrasca va a extender sus efectos mucho más en el territorio peninsular pero no será tan intensa. “Con Gloria no nevó en Zaragoza y sin embargo con Filomena está previsto que sí”, explica Requena. Con respecto a lo extraordinario del fenómeno, el delegado de Aemet explica que se trata de una borrasca más de las que afectan al sector sudoeste de Europa, pero que el hecho de que nieve en la capital aragonesa sí que la convierte en especial. “Si la cota de nieve se sitúa en los 300 o 400 metros en Zaragoza no nieva, pero en estos momentos está situada en los 200 metros, por lo que si cae precipitación será en forma de nieve. El sábado la cota sube un poco pero aun así la previsión es esa”, cuenta. Así, los espesores en la zona central del valle del Ebro podrían oscilar entre los 10 y los 15 cm.

La predicción y los modelos coinciden con los que maneja el portal eltiempo.es. Según Mar Gómez, doctora en Físicas y responsable del área de meteorología de esta web, el sábado podría ser cuando se produzcan grandes nevadas en Aragón, aunque por el momento toda la comunidad está en nivel de aviso bajo. Gómez apunta a que se acumularán varios cm en Zaragoza, ya que la cota de nieve podrá estar por debajo del nivel de la capital. “Se sumarán en general entre 10 y 20 cm”, explica. La madrugada del domingo continuará nevando, remitiendo por la tarde las nevadas y quedándose en la mitad norte de la comunidad y de forma más débil.

Esta situación, explican desde eltiempo.es, está propiciada por dos masas de aire de diferentes características: una muy fría y otra húmeda y cargada de precipitación entrando desde el sur de la península. Está dando lugar a un episodio de nevadas a nivel nacional que posiblemente “no hayamos visto en años”. Así, Filomena va a dejar nevadas excepcionales, no tanto por su intensidad (que no será tampoco menor), sino porque va a la borrasca va a conseguir que nieve en zonas en las que cuesta mucho. Además, las temperaturas diurnas serán muy bajas para la época en casi todo el territorio.

Con este pronóstico, el Ayuntamiento de Zaragoza ultima todos los preparativos necesarios para hacer frente al aviso de posibles nevadas intensas para los próximos días. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología centra el momento más crítico entre la tarde del viernes y sábado por la mañana. No obstante, todo el dispositivo está ya en marcha para actuar en el momento en que sea preciso. En la mañana del jueves ha quedado activado el Plan Municipal de Protección Civil con nivel de alerta amarillo.