La plataforma 20J convoca una concentración por los refugiados

Con motivo del Día Mundial de las personas refugiadas, varias organizaciones y plataformas han convocado una concentración el jueves 20 a las 20.00 en Plaza España. En ella se reivindicará la necesidad de desbloquear la situación de estancamiento y abandono que sufren millones de personas cuando se ven forzadas a salir de sus hogares en el mundo.

En la concentración se visibilizarán todas aquellas cuestiones que están en manos de la sociedad y de las políticas bajo el lema No seas parte del muro. Tal y como señaló María Pérez Martínez, portavoz de la plataforma 20 de junio «Es un llamamiento a la ciudadanía para que no mire a otro lado. En un futuro nos preguntarán cómo pudimos permitir que se produjera esa vulneración de derechos en nuestro patio trasero y no hiciéramos nada».

Según los datos ofrecidos por la portavoz de la plataforma, se calcula que más de 65 millones de personas se han visto obligadas a salir de manera forzosa de sus hogares debido a las guerras, a la violencia generalizada que existe en los diferentes países y a las persecuciones políticas. También que los motivos religiosos, temas de género, orientación sexual y degradación medioambiental, forman parte de estas causas.

Desde la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS), hicieron hincapié en la especial vulnerabilidad de las mujeres, ya que sufren una persecución especial por el hecho de serlo. Entre otras cuestiones, destacaron la mutilación genital femenina, la violencia de género y el matrimonio forzoso.

Hoy en día, conseguir cruzar la frontera de Europa sigue siendo una tarea arriesgada y peligrosa. María aseguró que «las cifras alcanzan los 2.995 fallecidos en el Mediterráneo en el 2018 y en la actualidad el número ya asciende a 543. Esto significa que en 20 años, más de 20.000 personas, es decir, 8 personas al día, están muriendo tratando de alcanzar Europa por el mediterráneo».