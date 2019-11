Policía Local y DGT controlarán esta semana cómo circulan los vehículos

La Policía Local de Zaragoza, en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT) desarrollará entre este lunes y el próximo domingo una campaña de control y vigilancia de tráfico en la que se inspeccionarán las condiciones en que circulan los vehículos.

Fuentes municipales recuerdan que la DGT advierte que la antigüedad del vehículo supone un factor de riesgo al carecer éste de los sistemas y equipamientos de seguridad implantados recientemente, además de los problemas derivados de su uso.

La antigüedad media del parque de turismos ha aumentado en 1,6 años en el periodo 2011-2018 y el riesgo de fallecer o resultar herido de gravedad se multiplica por dos al comparar los accidentes ocurridos con vehículos de 10 a 15 años de antigüedad en relación con los de menos de 5 años.

Recuerdan también que las placas de matrícula deben ser perfectamente legibles y no estar deterioradas y que el conductor debe verificar que no presentan obstáculos que impidan o dificulten su lectura e identificación para no incurrir en una infracción grave.

Dicha infracción no supone pérdida de puntos del carnet, pero conlleva una denuncia que se traduce en multa de 200 euros.

Además, manipular la placa de la matrícula puede conllevar una multa de 6.000 euros y la pérdida de 6 puntos.