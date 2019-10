Los psicólogos lanzan una campaña contra el abuso sexual infantil en Aragón

El Colegio Profesional de Psicólogos de Aragón (Coppa) va a poner en marcha la campaña 'No al abuso sexual infantil, todas las partes de tu cuerpo son tuyas' con el objetivo de prevenir, detectar y apoyar a las víctimas de esta lacra que, según las cifras internacionales que se manejan, afecta aproximadamente a un 10 por ciento de los niños que en el caso de las niñas asciende al doble, el 20 %.

La presidenta del Coppa, Lucía Tomás, y la responsable del proyecto y vocal del colegio, Maite Iranzo, han dado a conocer en rueda de prensa los pormenores de esta nueva campaña que impulsan desde la institución y que es la segunda tras el éxito de la campaña del año anterior, ‘No te calles, cuéntalo!’ contra el Acoso Escolar, que está patrocinada por el Consejo General de la Psicología de España y que tiene como objetivo concienciar a la ciudadanía para tratar de prevenir estas conductas.

Esta nueva iniciativa, en cuya elaboración de contenidos ha participado el Grupo de Trabajo de Psicología de la Intervención Social del Coppa, consistirá en el reparto de cartelería y folletos informativos por los centros escolares de todo Aragón.

El folleto informativo aporta una serie de pautas sencillas a profesionales, familiares, infancia y adolescencia sobre qué es, cómo prevenir, cómo abordarlo y qué hacer ante una de estas situaciones.

Desde el Coppa han defendido que de todas estas situaciones "hay que hablar" porque ayuda a las víctimas a romper su secreto, ya que en la mayoría de los casos este tipo de abusos se producen en el entorno familiar más cercano. "Junto a nosotros hay víctimas" que no lo han denunciado, ha dicho.

Con esta campaña se trata de afrontar un problema que causa, entre otras muchas cosas, "estupor, miedo, angustia y sufrimiento", según ha explicado Iranzo, y que desde el Coppa consideran hay que visibilizar y ponerle nombre.

¿Qué es el abuso sexual infantil?, ¿cómo se comete y cómo prevenirlo? ¿Qué puedo hacer tras conocer un caso?, son algunas de las cuestiones que se abordan en este nuevo folleto informativo de la campaña que se va a divulgar por las tres provincias aragonesas.

El abuso sexual infantil es cualquier conducta sexual mantenida entre personas en la que al menos una de ellas es menor, entre las que existe "una situación de desigualdad" (por razonas de edad o poder) y en las que el menor, sea del sexo que sea, es utilizado para "la estimulación sexual de otra persona", ha explicado Iranzo.

Además, en este tipo de relaciones se incluyen las que se realizan a través de internet y teléfonos, como conversaciones, fotografías y vídeos.

Sobre los abusadores han subrayado que "puede ser cualquiera" y de hecho han afirmado que no parten de un perfil de persona determinado porque "no hay ogros ni brujas" y en muchas ocasiones son las personas que se muestran "amigables" las autoras.

Como formas de prevención y sensibilización se incide en la necesidad de informar y formar tanto a los niños como a los adolescentes de que su cuerpo es suyo y pueden decir que no, hablarles de las diferencias entre secretos buenos y malos e informarles sobre el buen uso de las redes sociales.

En el entorno familiar se demanda ampliar la mirada sobre las personas adultas: puede ser cualquiera; así como mejorar los conocimientos sobre sexualidad y afectividad en la infancia y la adolescencia, porque todas estas prevenciones permiten "detectar síntomas".

"No estás solo; no es culpa tuya; rompe tu secreto; elige la persona adulta que te dé seguridad y cuéntaselo", se advierte a las víctimas, mientras que a quienes reciben la relevación se les pide que no cuestionen la veracidad del relato y se les recuerda que la culpa no es de la víctima, sino que la persona que ha abusado de ella.

Asimismo, se debe reforzar positivamente lo que haya contado la víctima y hay que decirle que se está enfadado; expresarle afecto porque necesita sentirse seguro; no hacer promesas que no se pueden cumplir; asesorarse y pedir ayuda, y finalmente notificar y denunciar.

En este sentido, desde las fuerzas de seguridad, que también han asistido al acto, se ha remarcado la necesidad de "actuar con mucha calma" y también han recordado que no todos pueden intervenir en los casos de abuso porque en muchas ocasiones "contamina el delito y queda impune", a la vez que han apuntado que se está trabajando en la elaboración de un protocolo al que puedan acudir las numerosas partes implicadas en esta cuestión.