El PSOE de Huesca exige tres puntos a Lambán para pactar

La ejecutiva del PSOE del Alto Aragón aprobó la pasada semana un documento remitido al secretario general de los socialistas altoaragoneses, Javier Lambán, en la que reclaman que sean tenidas en cuenta en cualquier negociación tres condiciones indispensables para la federación altoaragonesa. En concreto, consideran necesaria «la inversión en infraestructuras para la vertebración real del territorio y para el sostenimiento de la población en el ámbito rural, así como la apuesta por la nieve como sector básico de desarrollo en una de las zonas más despobladas de España, el Pirineo». Asimismo, solicitan que se cree un servicio autonómico de bomberos que evite los problemas que ha habido esta legislatura al tener que soportar las corporaciones locales un servicio muy costoso.

Los socialistas oscenses se reivindican así ante su propio partido y recuerdan sus buenos resultados, lo que les legitima, a su juicio, para reclamar una presencia decisiva en cualquier negociación. De hecho, algunas fuentes socialistas mostraron su malestar al considerar que transcurridos más de diez días de las elecciones, no ha habido interlocución entre la dirección regional y la provincial. En este sentido, consideran que no deben ser ajenos a ninguna conversación, aunque no haya sido aún oficial, que se pueda haber hecho con las fuerzas con las que debe ponerse de acuerdo el PSOE para negociar. De momento, solo saben que en ese comité negociador estará presente el secretario general de la provincia, Antonio Cosculluela. Pero nada más.

El documento, al que ha tenido acceso este diario, es muy duro en sus demandas. Así, se indica que «la situación actual de las carreteras autonómicas en la provincia de Huesca es muy mala ante la falta de inversión y mantenimiento desde el año 2011», o que «no es lógico ni normal» que tenga que ser la DPH la que asuma un alto coste por el servicio de bomberos, impuesto por una ley autonómica que, sin embargo, no aporta recursos. Del mismo modo, lamentan que en cuatro años no se haya invertido en el sector de la nieve.