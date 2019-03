El PSOE tumba con PP y Cs un plan de vivienda pública de 72 millones

Ha vuelto a suceder. El PSOE ha tumbado un importante proyecto del Gobierno de Zaragoza y lo ha vuelto a hacer de la mano de PP y Ciudadanos. Esta vez se trata del plan de inversiones de vivienda 2018-2023 con el que el equipo de Gobierno pretendía construir 308 viviendas para destinarlas al alquiler social y rehabilitar 842 inmuebles del parque público.

Como sucedió el pasado viernes con los presupuestos, el resultado de la votación se conocía de antemano y aún así ZeC quisó mantenerlo, pero la precampaña tiene estas cosas.

La oposición, con la excepción de CHA, cuestionó los motivos por los que ZeC no suspendió el pleno en el instante en que los presupuestos del 2019 decayeron porque la autorización de la operación de financiación con el Banco Europeo de Inversiones (BIE) que ayer se sometía a votación tenía una condición muy clara: que las cuentas estuvieranaprobas. Y sin este préstamo del 50% del proyecto, no hay plan. No obstante, el crédito no se pierde porque se puede solicitar hasta noviembre. Como era de esperar, el discurso de ayer se realizó en clave electoral.

Por eso el PSOE utilizó la táctica del anuncio para justificar su posición en contra y adelantó algunas de las claves del plan de vivienda que su candidata a la alcaldía (que solo mantiene a Lola Ranera en sus listas del actual equipo) venderá en campaña. Pasa por construir 2.000 viviendas para el alquiler social y rehabilitar 1.000 inmuebles del parque público y otros tantos del privado.

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, tomó la palabra, algo que no suele ser habitual, para dejar claro que llevan meses negociando con la oposición. Un mensaje que también repitió su concejal de Vivienda, Pablo Híjar, tratando de que calase en un público entregado que acudió para reclamar más vivienda pública.

En plan fue aprobado en mayo del año pasado por el Gobierno de la ciudad y hasta noviembre ningún grupo presentó una propuesta para completarlo. Híjar explicó que para incluir sus demandas se ha diseñado un programa paralelo, dado que las condiciones del BEI son muy restrictivas. «El BEI no regala dinero y ha aprobado todo el proyecto y ustedes se podrían haber apuntado el tanto como ciudad porque esto afecta a la población empobrecida que tiene derecho a una vivienda digna», declaró el alcalde. Lo que no dijo es que para eso se necesitan préstamos bancarios a los que Zaragoza ahora no puede acorgerse, como le recordaron desde Cs.

El PP optó por cargar contra Híjar por no haber logrado sacar «ni una vivienda social» pero sí haber aprobado «recalificaciones a favor de los bancos». El PSOE le criticó por diseñar un plan «asistencialista» y convertir este pleno en un acto de preelectoral con el que poder «victimizarse». Solo CHA votó a favor y lo hizo admitiendo que llegaba tarde pero, no por ello deja de ser necesario.