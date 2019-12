CSIF, CGT, CCOO y STEA no descartan una huelga educativa por la reducción horaria

Los sindicatos CSIF, CGT, STEA y CCOO no descartan una huelga educativa en la primavera del 2020 si no se recuperan "de una forma honesta” las negociaciones sobre la reducción de la jornada horaria lectiva con el Departamento de Educación. Así lo han anunciado este miércoles sus representantes, que han puntualizado que el próximo 17 de diciembre llevarán a cabo una concentración, a las 11.00 horas, ante las puertas de la consejería. “Las negociaciones están rotas y nos emplazan a abordar el tema dentro de dos años. Cumpliremos así una década de recortes y eso no se puede consentir”, han criticado. Además también tienen previsto realizar, a partir de enero, asambleas abiertas de docentes, así como jornadas de visibilización de su problemática de “carga de trabajo” en los diferentes centros. Estas serán, según han dicho, un día a la semana.

“Estamos molestos y nos sentimos engañados por el consejero de Educación, Felipe Faci, por no cumplir con el compromiso de reducir la carga lectiva de los profesores de las 25 (infantil y primaria) y 20 horas (enseñanzas medias) a 23 y 18 horas. Hace seis meses nos propusieron una rebaja, poco antes de las elecciones, pero ahora nos dicen que no hay dinero. Está claro que su propuesta fue electoralista”, ha indicado desde CGT José Manuel Agreda.

Según han explicado, en una primera estimación de cuánto dinero supondría para el Gobierno de Aragón la reducción horaria lectiva se habló de entre 35 y 40 millones. “Creemos que es una cifra asumible cuando se cuenta con un presupuesto tan alto en la Administración de casi 6.500 millones de euros, lo que pasa que falta voluntad política”, ha señalado por su parte el representante de STEA, Tomás Sancho

En comparación con otras comunidades, estos sindicatos han apuntado que Aragón está “en el furgón de cola”. Han expuesto que la ley estatal 4/2019 de Mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria recomienda que la jornada laboral no exceda de las 23 horas en Infantil y Primaria y de las 18 en el resto de enseñanzas de régimen general. “Un tercio de las comunidades ya cumplen con estas indicaciones, otro tercio está en un paso intermedio para llegar a esas 18 y 23 horas, mientras que Aragón se sitúa por encima de las 20 horas y sin ningún acuerdo para reducir las jornadas”, ha explicado el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO Aragón, Guillermo Herraiz.

“Y curiosamente comunidades como Navarra, Cantabria o País Vasco, que están a la cabeza en el informe PISA, se encuentran entre las que sí que cumplen la recomendación”, han indicado los representantes. "No queremos trabajar menos, queremos trabajar mejor", ha matizado desde CSIF Mónica de Cristóbal.

Por otro lado, han indicado que no se les ha aplicado a los docentes la disminución a 37 horas como en otros sectores de la Administración,por lo que los profesores de Aragón tienen actualmente una jornada laboral de 37 horas y media. "Ahora hemos generado horas extra que nos tendrán que pagar o a ver cómo las reclamamos", han dicho. De esas 37,5 horas, 20 o 25 son lectivas y el resto se debe dedicar a coordinación, atención a familias, una excesiva burocracia o preparar clases y actividades. "Los profesores van estresados y os invito a acceder a un colegio y poder comprobarlo. No llegan a todo", ha apuntado Herraiz.

UGT, al margen

El sindicato UGT no forma parte de las medidas anunciadas este miércoles por el resto de colectivos presentes en la mesa sectorial de Educación. Este diario se ha puesto en contacto con su portavoz Eduardo García, quien ha indicado que "se valorará la participación" en la concentración del 17 de diciembre y "en cualquier acción que busque mejorar las condiciones de los trabajadores", ha dicho García. "UGT fue el primer sindicato que en Aragón ya planteó la necesidad urgente de reducir la jornada lectiva de manera inmediata a las 18 horas. En todas las movilizaciones que se hagan y que hacemos contamos con todos y apoyaremos lo que haga falta porque estamos a favor de esta bajada horaria", ha indicado.