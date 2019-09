Los sindicatos retoman los viernes negros y piden hablar con Ventura

Ha empezado una nueva legislatura, pero hay algo que no ha cambiado en el apartado sanitario: los viernes negros protagonizados por miembros de CSIF, CCOO y UGT para exigir una «negociación colectiva» de los derechos laborales a la consejería que dirige Pilar Ventura. Las iniciaron en mayo y, tras el verano, las han vuelto a retomar tras el «desprecio» que, según dicen, muestra el Salud al respecto.

Ayer, varios representantes de estos sindicatos protestaron a las puertas del Pignatelli y la próxima semana lo harán en la plaza de los Sitios, ante la Consejería de Economía. Lo hicieron tras una pancarta que rezaba ¡Basta de engaños! y en la que reclamaban que la DGA, entre otras cosas, «incumple los acuerdos y no paga la carrera profesional». «Seguiremos con las movilizaciones hasta que nos escuchen porque, hasta ahora, el Gobierno de Aragón no atiende nuestra petición para ello. No vemos voluntad en la consejera», señalaron.

Explicaron que, el pasado 9 de septiembre, solicitaron por carta una reunión, pero aún no han tenido respuesta, mientras que el pasado martes registraron un escrito en las Cortes pidiendo un encuentro con los grupos parlamentarios. «Dos ya nos han citado para la última semana de este mes», afirmaron los representantes sindicales.

El Salud tendrá que abordar, tarde o temprano, la situación. Esta semana, durante la comisión de Sanidad, desde el PP ya le recordaron a Ventura los viernes negros, a los que «no hace ni caso», espetó la popular Ana Marín. La situación se remonta al pasado mes de abril, cuando el Salud acordó con el sindicato Cemsatse la desconvocatoria de una huelga sanitaria planeada por este colectivo y que, entre otras cosas, admitía a cumplir algunos requisitos. Sin embargo, desde CSIF, CCOO y UGT denunciaron que dicho acuerdo debería pasar por «la negociación colectiva» de la sectorial. «No podemos aceptar que la DGA cree órganos bilaterales que carecen de representatividad. Es inadmisible que el Salud quiera ignorar que las materias plasmadas en el acuerdo fin de huelga con esta agrupación sindical corporativa son materias ya negociadas a nivel estatal o bien son objeto de las mesas de negociación competentes».