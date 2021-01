La subida de los ingresos obliga al Servet a suspender ya operaciones

La presión asistencial empieza a notarse ya en los hospitales de Aragón debido al incremento de los ingresos de pacientes covid en las últimas semanas y, en el caso del Miguel Servet, varias operaciones quirúrgicas se empiezan a suspender desde hoy. Está previsto que, entre este miércoles y mañana jueves, se reprogramen un total de 15 intervenciones previstas en horario de tarde.

Según ha podido saber este diario, dos quirófanos dejarán de funcionar esta tarde y, en consecuencia, no se podrá operar a siete pacientes. Mientras tanto, el jueves estarán cerrados tres quirófanos y serán ocho los usuarios que no podrán ser atendidos. «Las restricciones se mantendrán si siguen requiriéndose camas para ingresos de personas con coronavirus», matizaron fuentes del hospital zaragozano.

Es decir, que la situación se prolongará durante las próximas semanas (el pico de la cuarta ola todavía no ha llegado a Aragón) y se seguirán cancelando operaciones si la curva de ingresos no mejora. En todo caso se trata de intervenciones no urgentes, que pueden posponerse, mientras que se incrementan estos días las cirugías que no requieren ingresos. Donde no hay cambios ni variación son en las operaciones urgentes y oncológicas, que se mantienen 100% y no van a sufrir ningún tipo de demora.

En el Servet ya llevan desde el pasado lunes reorganizando las camas porque la demanda diaria de ingresos en Medicina Interna, tanto de pacientes covid como de no covid, está generando una alta ocupación. La forma de actuar es similar a la de otras olas. Es decir, la atención a enfermos de coronavirus se concentra en el edificio del hospital general y la de no contagiados en el bloque quirúrgico. «Este lunes ya se trasladaron algunos pacientes de Medicina Interna no covid al hospital quirúrgico, lo que repercute en la programación quirúrgica», puntualizaron desde el Servet. Ayer martes se mantuvieron las operaciones previstas, pero hoy se vuelve a una situación de limitación porque la presión ha ido subiendo. La semana pasada la media de intervenciones programadas diarias en este hospital, de lunes a viernes, fue de 158 pacientes a pesar de que la cuarta ola ya causaba estragos en las hospitalizaciones. A pesar de todo, se pudo mantener la actividad.

Por su parte, fuentes del hospital Clínico precisaron ayer que en este centro no hay cambios por el momento y se mantiene la actividad quirúrgica programada.

Mientras tanto, en las últimas 24 horas en Aragón se han registrado 38 ingresos más de pacientes con covid. De este modo, actualmente hay 641 personas, de las que 62 están en la uci (no han variado respecto al día anterior) y 579 en planta.