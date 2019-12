Un trabajador de 32 años muere aplastado por una prensa de aceite en un pueblo de Huesca

Un trabajador de 32 años perdió la vida el pasado miércoles en la localidad oscense de Castillonroy al caerle encima, por causas que se desconocen, una prensa de aceite. El hecho, ocurrido sobre las 13.30 horas, sucedió en una cooperativa local con solo tres empleados y causó una gran consternación entre los vecinos del pueblo, así como en Barbastro, de donde era el fallecido.

Al parecer, el operario, mecánico de profesión, estaba realizando labores de mantenimiento cuando la prensa o almazara se desplomó sobre él y le causó la muerte de forma inmediata.

Al lugar del siniestro se desplazaron agentes de la Guardia Civil de la zona, efectivos de protección civil y un helicóptero del servicio de emergencias del 112 en previsión de un posible traslado urgente del trabajador a un centro sanitario.

La Inspección de Trabajo ha abierto una investigación para tratar de determinar las causas del siniestro laboral, que viene a sumarse a la larga cadena de fallecimientos registrados durante el presente año, con cifras que superan las 20 víctimas mortales, según señalan distintos sindicatos.

Extremar la precaución

«El nuevo accidente nos obliga a reiterar la necesidad de que las empresas extremen las medidas de seguridad tanto individuales como colectivas», ha manifestado este jueves José de las Morenas, responsable de Salud Laboral de la Unión General de Trabajadores. «Hay que hacer un mayor esfuerzo en la toma de medidas preventivas para evitar esta preocupante curva ascendente de los siniestros laborales», ha añadido De las Morenas.

En el mismo sentido, Comisiones Obreras ha lamentado la muerte del trabajador e instó a los empresarios a «no escatimar» recursos para la aplicación de todas las medidas preventivas y de seguridad necesarias.En un comunicado, el sindicato asegura que a la espera de los resultados de la investigación de la Inspección Laboral, el accidente podría deberse a que no se adoptaron todas las medidas de seguridad requeridas.

A juicio del secretario de Salud Laboral de CCOO en Aragón, Luis Clarimón, «la precariedad laboral afecta negativamente a la salud laboral de los trabajadores, y no invertir en equipos, elevar las cargas de trabajo, no respetar las medidas preventivas o no dar formación a la plantilla puede costar vidas». Además, el responsable sindical exige a las direcciones empresariales «mayor responsabilidad» porque, según afirmó, «son las responsables de la organización del trabajo y por tanto de evitar y prevenir el riesgo». Asimismo, pide más medios para la Inspección Laboral.