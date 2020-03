Ochocientas llamadas más entre el 8 y el 9 de marzo. Y unos teléfonos que no dejan de sonar de manera incansable desde hace semanas. El centro de gestión del 061 de Aragón, ubicado en el centro de especialidades Inocencio Jiménez de Zaragoza, es el punto neurálgico que coordina los posibles casos, sean sospechosos o no, y quien determina el inicio del protocolo. Es, por así decirlo, el cerebro que no descansa, con una atención las 24 horas del día, y al que la crisis del coronavirus ha obligado a reforzar su plantilla.

«Estamos un poco saturados, pero al pie del cañón. Si tenemos en cuenta que hemos pasado a casi 1.800 llamadas al día y de ellas unas 500 son por coronavirus, sí podemos decir que estamos un poco desbordados, pero la labor de todos los profesionales está siendo excepcional», explicaba ayer a este diario la gerente del 061, Amparo García.

Entre esas comunicaciones «hay de todo», según la responsable. «Desde personas que te llaman y te dicen que han estado en un país de riesgo y tienen algún síntoma hasta quien te pregunta si puede abrir un paquete que ha llegado de China», asegura.

García, que ya vivió situaciones críticas sanitarias como las generadas por la gripe A o el ébola, señala que esta es «diferente» especialmente por la gran cantidad de bulos que se están generando. «Y que no nos hacen ningún favor», dice. «Se está tergiversando mucha información y yo recomiendo encarecidamente hacer caso solo a lo que dice Salud Pública», señala. «Entiendo que el miedo es libre y cada cual lo gestiona como quiere, pero el sentido común y la racionalidad deberían estar por encima de todo», recalca.

De principio a fin

El 061 es el sistema que gestiona un posible caso de coronavirus desde que entra la llamada, se comunica a Salud Pública si el caso es sospechoso, se traslada un equipo a casa del afectado para tomar muestras y, en última instancia, se procede al traslado del paciente al hospital si está grave. «A partir de la toma de muestras ya vamos llamándole de manera frecuente para ver cómo se encuentra», cuenta García.

Desde el pasado mes de febrero, el 061 cuenta con una atención de enfermería las 24 horas para la atención telefónica sobre coronavirus, con 6 profesionales. Además, hay un grupo de 8 enfermeras y 6 conductores cuya dedicación es la toma de muestras en cualquier punto de Aragón. Se cuenta también con un vehículo de intervención rápida con seis profesionales por categoría que, además de las muestras, se encargan también de la asistencia a las personas qué están en aislamiento en casa. La teleoperación se ha mejorado con un profesional más por turno.