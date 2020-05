Faci dice que "no se dan las condiciones" para abrir las escuelas infantiles el 25 de mayo

El consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, ha asegurado este viernes que "no se dan las condiciones" para que el 25 de mayo puedan abrir las escuelas infantiles. Ha sido interpelado por la diputada del PP Pilar Cortés en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas.

En su intervención, Felipe Faci ha observado que en las escuelas infantiles "no existe" como tal el año escolar, sí en las etapas de Infantil y Primaria, añadiendo que "ninguna etapa educativa" podrá abrir el día 25, lo que "no quiere decir que a lo largo de los días o semanas se pudiera abrir".

"Las Escuelas Infantiles podrían abrir", pero se descartó porque "no había ninguna acción educativa que realizar", indicando que "podrían terminar más tarde" en atención a su autonomía.

Así, "no habrá incorporación en la etapa de tres a seis años", pero si las escuelas infantiles reúnen los requisitos sanitarios "no habrá limitación". En la segunda fase de desescalada no se cumplen los requisitos, ha apuntado.

Ha comentado que en la Conferencia Sectorial de Educación, este jueves, se ha puesto de relieve la preocupación de las comunidades autónomas por el final de curso en todas las etapas educativas y el inicio del próximo año lectivo, para lo que se creará un grupo de trabajo que lo coordinará.

También ha avanzado que el Departamento tiene la intención de publicar la convocatoria del programa 'Abierto por vacaciones' y que enviará instrucciones y protocolos sanitarios a los Ayuntamientos para las colonias urbanas.

TOMAR MEDIDAS

Pilar Cortés ha alertado de que "las escuelas infantiles están sufriendo, económicamente, bastante" y ha hecho notar que otras comunidades, como la valenciana, "están tomando medidas en su defensa".

La parlamentaria del PP ha puesto de relieve la "labor social" de estos centros y que "ellos también son conscientes de ese servicio que están dando", rechazando la "excusa" de que no tienen curso escolar propio.