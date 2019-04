El Bantierra cae eliminado con justicia

Se acabó el sueño del Bantierra Fénix Rugby en la fase de ascenso a la Liga Heineken. El conjunto de Jorge Molina no consiguió la hazaña de remontar los 17 puntos de desventaja del partido de ida y volvieron a ser derrotados por el Liceo Francés (14-18). El Bantierra termina la temporada tras cumplir el objetivo de disputar los playoff de ascenso pero con la espina clavada de volver a caer eliminado por segundo año consecutivo en los cuartos de final.

Una eliminatoria en la que los pupilos de Molina no supieron plasmar sobre el verde el juego que habían desplegado durante toda la temporada. El Liceo Francés supo jugar siempre con el tempo del partido y aprovechó su ventaja para llevarse el partido. Los madrileños basaron su juego en el oficio y el buen estar defensivo apoyados en todo momento por el rendimiento ofensivo de Iván Migliore que anotó los 18 puntos de su equipo.

A pesar de que se vivió un gran ambiente en el David Cañada, el Bantierra Fénix volvió a no sentirse cómodo en su juego y no fue capaz de sorprender a su rival en ningún momento. Darle la vuelt a 17 puntos de diferencia, era un objetivo difícil pero no imposible. Aunque, la eliminatoria se ponía todavía más complicada después de un inicio decepcionante en el que el Liceo Francés fue capaz de ponerse por delante en los primeros diez minutos y conseguir un parcial de 0-9 gracias a tres tiros a palos. Los aragoneses recortaron distancias en el marcador convirtiendo un ensayo tras una combinación muy arriesgada en la que Molina consiguió sumar los puntos que servían para seguir soñando.

El Liceo Francés volvió a entrar enchufado al partido tras el intervalo y consiguió un nuevo ensayo a los seis minutos de la reanudación. A partir de aquí, el Bantierra consiguió hacerse con el dominio territorial y empezó a ocupar campo rival pero la fiabilidad defensiva del Liceo neutralizó la mayoría de acciones ofensivas. El resultado favorable provocó que los de Fernando Díez se aguardaran en su terreno y comenzaron a jugar con el cronómetro.

El Bantierra quiso luchar hasta el final por llevarse la victoria y mantener la imbatibilidad como local pero fue incapaz de ello. Los zaragozanos se colocaron a un punto a falta de diez minutos para el final (14-15) gracias a un ensayo entre palos. Sin embargo, poco después Migliore volvía a aprovechar un golpe de castigo para sentenciar el partido a favor del Liceo Francés. Los madrileños se enfrentarán al vencedor de la eliminatoria entre el Bathco Rugby y el CAU Valencia.