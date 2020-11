El juez de competición desciende al San Juan

El juez único de competición ha aplicado el artículo 77 del código disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol y ha resuelto descender al AD San Juan de Tercera División, dando por perdidos los dos partidos a los que no se ha presentado sin causa justificada y procediendo de la misma manera para las jornadas restantes de competición. El club zaragozano quedará inscrito en la Regional Preferente en la temporada 2020-21 y no tendrá derecho a ascender hasta la siguiente. Este descenso computa para la actual temporada de Tercera División.

La resolución del juez único establece que «transcurrido el plazo establecido en la actual reglamentación sin que por parte del AD San Juan se hayan presentado alegaciones que justifiquen su incomparecencia y siendo ésta la segunda en la que incurre el club esta temporada en dicha competición, se acuerda excluir al citado club de la competición, con los efectos siguientes». Asimismo, resuelve que el partido que debía haberse disputado la pasada jornada se le dará por ganado a su rival, el Tamarite, por 3-0, y se le impone una multa de 750 euros. Es el mismo castigo, que ahora se mantiene, impuesto en la primera incomparecencia ante el Teruel. «En el resto de los encuentros a celebrar se dará por vencedor a su oponente por el resultado de la media de goles encajados por el equipo ahora excluido», concluye la resolución.

El club entró en una grave crisis cuando su presidente, Mariano Casasnovas, anunció que no iba a continuar al frente de la entidad y nadie se hizo cargo de la gestión diaria. Unido a los impagos que la junta directiva de Casasnovas no resolvió, no se tramitaron las fichas federativas de los jugadores de Tercera División. Es más, la mayoría ni siquiera habían firmado un contrato con el club. Entrenador y jugadores se desvincularon al ver el rumbo de los acontecimientos y, sin fichas ni jugadores, ahora llega el descenso del club a Regional Preferente.